David Goffin op zoek naar vertrouwen in Montpellier: “Het is duidelijk dat het veel beter kan”

TennisDavid Goffin (ATP-15) beleeft een moeilijke periode. In Australië won hij geen enkele wedstrijd. Zowel in het Great Ocean Road Open als in het Australian Open verloor hij van een speler die niet in de top honderd staat. "Ik moet vertrouwen en wedstrijdritme opdoen. Alleen dan zal ik weer bevrijd kunnen spelen", verklaarde Goffin in Montpellier.

In Montpeliier werd Goffin maandag al met de Fransman Lucas Pouille in het dubbelspel uitgeschakeld. In het enkelspel is de 30-jarige Luikenaar in de eerste ronde vrij en geeft hij in de tweede Pouille (ATP-79) of diens landgenoot Benjamin Bonzi (ATP-125) partij.

“Het is duidelijk dat het veel beter kan", beseft Goffin. "Op het Australian Open geef ik een gewonnen wedstrijd (hij had vier matchballen, red.) nog uit handen. Zoiets blijft toch wel even door je hoofd spoken. Maar ik blijf positief, want mijn beste tennis is niet ver weg. Komt het er hier in Montpellier niet uit, gebeurt het volgende week wel."

"Met mijn team analyseer ik wat er de voorbije weken fout liep en wat we beter hadden kunnen doen. Ik ben een paar dagen in België geweest om uit te rusten en ben dan met Germain (Gigounon, zijn coach, red.) en Fabien (Bertrand, zijn fysieke trainer, red.) aan de voorbereiding op dit toernooi begonnen."

Extra druk

Goffin bereikte in Montpellier al twee keer de halve finales en is als tweede reekshoofd één van de toernooifavorieten. "Soms is dat leuk, soms wat minder. Als je je goed voelt, ben je klaar om die status aan te nemen. Maar als het wat minder goed gaat en er toch veel van je verwacht wordt, geeft dat extra druk. Op dit moment is het dus niet erg makkelijk. Ik ga proberen er niet te veel aan te denken. Ik ga me op mezelf concentreren, wedstrijd na wedstrijd kijken hoe ver ik kan komen. In ieder geval ben ik gemotiveerd om het goed te doen. We houden vol en hopen dat we op de goede weg zijn."

