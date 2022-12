David Goffin op 32ste verjaardag over “meest wisselvallige seizoen” tot dusver: “Het positieve onthouden”

TennisDavid Goffin (ATP 53) blaast vandaag 32 kaarsjes uit en bereidt zich voor op zijn vijftiende profseizoen dat voor hem op 29 december tijdens de United Cup in Perth van start zal gaan. “Het voorbije jaar was mijn wisselvalligste ooit”, gaf de Luikenaar toe. “Maar met mijn kwartfinale op Wimbledon en die zege op nummer een, Carlos Alcaraz, waren er ook positieve momenten.” Die wil Goffin vermenigvuldigen in 2023.

34-29. David Goffin hield zijn ratio zeges-nederlagen net nog positief in 2022. Nochtans was de teneur rondom de beste Belgische speler eerder negatief. Teruggezakt naar de 53ste plaats op de wereldranglijst, veertien keer verloren in de eerste ronde van een tornooi en een instabiliteit die zelfs doorsijpelde in zijn wedstrijden. “Als ik mijn seizoen moet samenvatten in één woord dan zou dat wisselvallig zijn”, zei Goffin zelf. “Mijn ranking toont dat dit niet mijn beste seizoen was.”

2017, toen onze landgenoot nummer zeven van de wereld werd en de finale van de ATP Finals en de Davis Cup bereikte, lijkt zowel qua tennis als resultaten inderdaad ver weg. “Nochtans waren er goede passages dit jaar”, meende Goffin. “Er was een titel op gravel (ATP 250-tornooi van Marrakech in april). Er waren goede matchen zoals mijn zege op de nummer een van de wereld, Carlos Alcaraz (in Astana in oktober). En dan was er nog mijn kwartfinale op Wimbledon die niet meetelde (er werden geen ATP-punten verdeeld, anders was Goffin nu nummer 32 geweest, red). En ook al is het niet mijn gewoonte om seizoenen te hebben met zoveel hoogtes en laagtes, zou ik toch graag vooral het positieve onthouden.”

Volledig scherm © BELGA

Die constante in zijn prestaties is al enkele jaren zoek. In 2021 klokte hij af op veertien overwinningen en vijftien nederlagen, het jaar daarvoor liet Goffin twaalf zeges en elf verliespartijen noteren. Corona, blessures, vertrouwen, de evolutie van de jeugdige concurrentie. Oorzaken/excuses zijn er genoeg. Maar kan de enige Belg in de top 100 die tendens nog ombuigen? “Het is aan mij om hieraan te werken”, aldus Goffin. “Mijn gemiddeld niveau moet omhoog opdat die tien matchen die ik dit jaar in handen had – ik heb ze geteld met mijn coach Germain (Gigounon) – maar die door het gebrek aan vertrouwen of een beetje paniek en stress uit mijn handen zijn geglipt, in mijn voordeel zouden vallen. Samen met die kwartfinale op Wimbledon zou dat voor een heel ander seizoen gezorgd hebben. Ik moet me hier harder in vastbijten.”

Goffin kan dat volgende maandag al een eerste keer in de praktijk brengen. Dan speelt hij op het exhibitietornooi ‘Open de Caen’ tegen Mannarino (ATP 46) en bij winst ook nog tegen Bautista Agut (ATP 21) en een eventuele finale tegen mogelijk Rune (ATP 11). Al begint het echte werk pas op 29 december in het Australische Perth waar hij het op de gloednieuwe United Cup samen met Mertens, Van Uytvanck, Kempen, Flipkens, Bergs, Coppejans en Geerts opneemt tegen Griekenland en Bulgarije. “Ik voel me fysiek goed”, aldus Goffin. “De voorbereiding verloopt uitstekend. Die United Cup gaat tof worden. Ik ga in de tussentijd conditioneel hard werken en stilaan crescendo gaan met de tennistraining. We streven naar een perfecte voorbereiding.” Gevolgd door nog één ‘perfect’ seizoen?

Volledig scherm © AFP