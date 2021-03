David Goffin neemt eerste horde in Doha in twee sets: “Heel tevreden over mijn match”

De 30-jarige Goffin, het zesde reekshoofd in de Qatarese hoofdstad, haalde het met 6-4 en 6-4 na een uur en 22 minuten. In de onderlinge stand leidt hij nu met 4-2 tegen de 29-jarige Krajinovic. In de achtste finales neemt Goffin het op tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 33). Die versloeg de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 35) met 7-6 (7/5) en 6-4. In 2019 won Goffin de enige eerdere ontmoeting met de 23-jarige Fritz op het toernooi van Cincinnati (6-4, 4-6, 6-4).

“Het was een beetje een lastige reis”, legde hij uit na de kwalificatie. “Ik kwam vrijdag rond middernacht toe en zondag had ik nog altijd geen covid-test ondergaan. Dat was heel vervelend want normaal moest ik maandag in actie komen. Ik ben daarop naar de ATP gestapt en zij waren begripvol. Anders zou het lastig zijn geworden (om te spelen) na 36 uur in mijn kamer. En ik ben heel tevreden over mijn match. Filip raakte de bal goed en het was een echt gevecht vanaf de start. Het ritme was heel hoog. Ik sloeg goed op, voelde me goed, maar het stond 3-3 in de eerste set. Maar ik heb niet getwijfeld en hij moest uiteindelijk inbinden.”

Comeback Federer

Goffin speelt voor de derde keer mee in Doha. Het is er vooral uitkijken naar de comeback van Roger Federer (ATP 6). De twee kruisten elkaar op training, waarop de 39-jarige Zwitser de Belg begroette met een spontane “David Goffin, baby, hoe gaat het?” De twee staan mogelijk tegenover elkaar in de halve finales.

“Men spreekt alleen daarover, over zijn terugkeer”, aldus Goffin. “Het is dan ook een belangrijk iets. We hebben hem meer dan een jaar niet gezien. We kijken er dus naar uit hoe hij zich voelt en hoe hij speelt. Hij begint morgen (tegen Evans). Ik kijk ernaar uit om hem weer aan het werk te zien. Zal hij snel weer zichzelf zijn? We weten allemaal dat het niet eenvoudig is terug te keren na blessure. We zullen zien hoe hij het aanpakt met zijn ervaring. Voor het tennis is het uitzonderlijk dat hij er nog is op zijn leeftijd. Ook al is hij nog jong, voor een tennisser staat hij dichter bij het einde dan bij het begin.”

