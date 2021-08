David Goffin maakt na een vervelende enkelblessure zijn wederoptreden in Cincinnati

Rondtrek­ken met de caravan steeds populair­der: met deze tips ben je optimaal verzekerd

5 augustus Reizen met de caravan zit in de lift. Belgische boekingen op het platform Goboony stegen tijdens de paasvakantie met maar liefst 272% vergeleken met 2019. Heb jij ook vakantieplannen gesmeed in de nabije toekomst? Voor de eerste keer met een caravan op pad, doe je beter goed voorbereid. Independer.be ging na welke zaken je in orde moet brengen voor vertrek.