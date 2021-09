David Goffin komt dit seizoen niet meer in actie: “Ik hoop volgend jaar sterker terug te komen”

US Open Greet Minnen klopt Russin op US Open en staat voor het eerst in derde ronde grandslam­toer­nooi

2 september Greet Minnen (WTA 104) heeft zich op de US Open voor de eerste keer in haar carrière geplaatst voor de derde ronde van een grandslamtoernooi. Minnen, opgevist als lucky loser, haalde het in de tweede ronde in twee sets van de Russin Liudmila Samsonova (WTA 52): 6-4 en 6-4 na 1 uur en 29 minuten. De Kempense speelde voor de derde keer tegen Samsonova, ook de vorige twee duels won ze.