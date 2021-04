David Goffin is klaar voor Monte-Carlo: “Gravel blijft ondergrond waar ik het meeste plezier op heb”

“Ik ben altijd blij om op dit toernooi te spelen,” vertelde Goffin op de persconferentie. “Het voelt als een thuiswedstrijd, aangezien ik hier het hele jaar train. Ik voel me hier op mijn gemak en ik heb in het verleden een paar goede wedstrijden gespeeld in Monte-Carlo. Het was een korte voorbereiding, maar ik had na Miami genoeg tijd om te overgang te maken.”

“Gravel is altijd speciaal geweest voor mij. Het is de ondergrond waar ik mee ben opgegroeid. Je kan er het meeste spel op creëren. En dan zijn er nog een heleboel mythische toernooien zoals hier, Rome en natuurlijk Roland-Garros. Het is iets waar ik echt naar uitkijk. Het zal triest zijn om zonder toeschouwers te spelen, maar ik ben blij dat ik hier ben.”

Goffin wacht in de eerste ronde met Marin Cilic een zware opdracht: “Hij is een taaie tegenstander. Hij heef op dit moment niet het volste vertrouwen, maar hij is nog altijd een buitengewone speler. Hij heeft mij echt ingemaakt in Rome (Goffin verloor met 6-2, 6-2). Maar we zijn een jaar later. Het ligt anders nu”

Ook sprak Goffin zich uit over het uitstel van Roland Garros, dat nu het grasseizoen in de war stuurt. “Het is jammer. want Rosmalen en ‘s Hertogenbosch zijn toernooien die ik altijd graag heb gespeeld in voorbereiding op Halle en Wimbledon. Nu zal dat wat anders uitdraaien. Maar echt veel verandert het nu ook weer niet.”

Volledig scherm © Photo News