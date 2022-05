David Goffin in Rome onderuit tegen Amerikaans talent Jenson Brooksby

Tennis Rublev trekt fors van leer na Wimbledon-uitslui­ting: "Discrimi­ne­ren­de beslissing”

Volgens de Rus Andrey Rublev, de nummer acht van de wereld in het mannentennis, is de beslissing van de organisatoren van Wimbledon om Russische en Wit-Russische tennissers de komende editie uit te sluiten van het toernooi, “totaal discriminerend”, zo liet hij weten in de marge van het ATP-toernooi in de Servische hoofdstad Belgrado.

21 april