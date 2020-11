David Goffin: “Ik weet niet of er een ideale coach bestaat voor mij”

Tennis David Goffin test positief op het coronavi­rus, geen ATP-toer­nooi in Sint-Petersburg

8 oktober Hij was er nog zo bang voor. David Goffin testte dinsdag positief op het coronavirus en zit, zonder symptomen, in quarantaine. Hij hoopt speelklaar te geraken voor de European Open. Het toernooi in Antwerpen gaat over tien dagen van start.