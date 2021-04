David Goffin heeft geen scheur in adductoren en geeft uit voorzorg verstek voor Madrid

David Goffin (ATP 12) gaf in Barcelona in de achtste finale op na pijn aan de adductoren. Hij zakte naar België af om zich te laten behandelen. Bij het onderzoek kwam er geen scheur aan het licht. Toch laat hij het ATP Masters 1000 toernooi in Madrid (2-9 mei) schieten. Uit voorzorg, want hij wil er na een korte pauze volledig staan in Rome (9-16 mei) en nog belangrijker: Roland Garros (30 mei-13 juni).