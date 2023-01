David Goffin grapt voor gloednieuw toernooi in Louvain-La-Neuve: “Kimmer Coppejans? Ken ik niet”

TennisUitgeziekt en uitgeslapen ziet David Goffin (ATP 53) in de nieuwe challenger van Louvain-La-Neuve een uitgelezen kans om wedstrijdritme en vertrouwen op te doen. De eerste ronde is woensdag tegen Kimmer Coppejans (ATP 220). “Die ken ik niet”, grapte Goffin.

In een ideale wereld had David Goffin woensdag in de kwartfinale van de Australian Open kunnen staan. Zijn deel van de tableau zag er met een achtste finale tussen Ben Shelton (ATP 87) en JJ Wolf (ATP 47) zeer open uit. Nu wordt het een eerste ronde op de BW Open, een 125 Challenger, in Louvain-La-Neuve. Anders. “Er zijn altijd verrassingen in zo’n grandslamtoernooi en er zijn altijd mogelijkheden om iets goeds te doen, maar het zal voor een volgende keer zijn”, bleef Goffin nuchter.

Op de dag van zijn eerste ronde in Melbourne geraakte de 32-jarige Luikenaar dus nooit uit zijn bed. “Ik heb de avond ervoor een voedselvergiftiging opgelopen”, zuchtte hij. “Was 48 uur buiten strijd. De morgen van mijn match (tegen de Franse qualifier Laurent Lokoli, red) had ik nog koorts en kon ik amper op mijn benen staan. Ik heb nog geprobeerd om iets te eten maar het was te moeilijk om op de baan te geraken, zeker omdat het ook nog 38 graden was. Ontgoochelend maar ik kon er niet veel aan doen.” Gezien zijn beperkt aantal wedstrijden koos de Luikenaar voor het ‘thuistoernooi’ in Louvain-La-Neuve om de lacune in zijn programma op te vullen.

“Ik ken de infrastructuur vrij goed omdat ik hier in het verleden nog ben komen trainen”, zei Goffin. “Het was altijd de bedoeling om de Davis Cup tegen Korea te spelen (volgende week). Als ik het goed deed in Australië was ik zelfs rechtstreeks van daar door gereisd. Maar nu ik geen match heb gespeeld in Melbourne zou het wat lang zijn tussen nu en de tornooien van Rotterdam en Dubai.”

Zijn aanwezigheid is een godsgeschenk voor het gloednieuwe tornooi en de Belgische fans die zich woensdag al kunnen verwarmen aan een Belgisch duelletje met Kimmer Coppejans. “Die ken ik niet”, grapte Goffin. “Nee, ik ken hem natuurlijk heel goed. Het gaat een fijne match worden. We hebben vaak samen getraind en we zijn één keer eerder tegen elkaar uitgekomen op het circuit, in Scheveningen (2014). Mooie affiche voor een eerste ronde. Ik hoop alleszins een goede match te spelen.” De verwachtingen zijn sowieso hooggespannen. Als eerste reekshoofd in eigen huis wordt aangenomen dat Goffin ook dit weekend nog in Louvain-La-Neuve vertoeft. “Ach, die druk leg ik mezelf ook op. Ik voelde me goed in Australië, de vorm leek eraan te komen. Hier waren de eerste trainingen goed en dus hoop ik die lijn toch wat door te trekken. Ook al zijn alle wedstrijden, ook op dit niveau, heel moeilijk.” Mocht Goffin richting finale gaan dan mist hij wel de afreis van zijn ploegmakkers naar Korea, voor de Davis Cup-ontmoeting in Seoel op 4 en 5 februari. “Ik ga toch proberen hier zover mogelijk te geraken”, glimlachte Goffin.

