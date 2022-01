David Goffin geeft op ATP-toernooi van Sydney in kwartfinale tegen Andy Murray op na verloren eerste set

Goffin, die voor het eerst sinds april vorig jaar in Monte Carlo nog eens twee duels na elkaar kon winnen, begon vol goede moed aan het duel tegen Murray, maar onderging in de eerste set in 49 minuten de wet van de sterkste (6-2). Voor het begin van de tweede set gaf onze landgenoot op. Tegen Murray won Goffin geen van zijn zes voorgaande duels en hij kon zelfs nog nooit een set pakken. De laatste ontmoeting dateerde van 2018 in Shenzhen.

De 31-jarige Goffin wil deze jaargang, na een uiterst wisselvallig 2021, weer aanknopen met het succes. De Belgische nummer 1 maakte eind augustus immers een einde aan zijn seizoen nadat hij op de US Open in de eerste ronde verloor van de Amerikaan Mackenzie McDonald, en hierbij sukkelde met een blessure aan zijn linkerknie. Zijn eerste grote afspraak van het nieuwe jaar is de Australian Open, waar hij bij de mannen de enige Belg is op de hoofdtabel. Goffin ontmoet in de eerste ronde de Brit Daniel Evans (ATP 26), 24ste reekshoofd in Melbourne. In een mogelijke tweede ronde treft hij thuisspeler Alexei Popyrin (ATP 59) of de Fransmans Arthur Rinderknech (ATP 58).