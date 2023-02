David Goffin brengt Belgen op 2-0-voorsprong tegen Zuid-Korea in Davis Cup

Australian Open Wie is Ben Shelton, pas half jaar prof en in eerste toernooi buiten de VS meteen in de kwartfina­le? “Ik heb mijn succes aan mijn vader te danken”

Ben Shelton (ATP 89) is dé exponent van de Amerikaanse boom in het mannentennis. De 20-jarige zoon van ex-prof Bryan Shelton staat voor het eerst in de kwartfinale van de Australian Open. En dat in zijn eerste toernooi buiten Amerika en na amper een half jaar als prof. Fenomeen in wording.

24 januari