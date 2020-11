David Goffin breekt na 2 jaar met zijn coach Thomas Johansson

“Na twee jaar hebben Thomas en ik besloten de samenwerking stop te zetten”, postte Goffin op Instagram. “Ik wil hem bedanken voor al wat hij voor me gedaan heeft en voor de momenten die we samen gedeeld hebben. Ik wens hem het beste voor de toekomst.” Johansson werd coach van Goffin in februari 2019, een maand nadat de Belgische nummer een afscheid genomen had van Thierry Van Cleemput.

Het seizoen 2020 zit er inmiddels op voor Goffin, die goed begon met een zege tegen Rafael Nadal in de ATP Cup in Sydney, maar daarna een bijzonder moeilijk seizoen kende. “Ik was goed bij het begin”, klonk het bij zijn terugblik. “Jammer dat Indian Wells en Miami er niet kwamen, want dat waren grote doelen. Daarna stond alles op zijn kop. Bij de herneming was ik ook goed met een achtste finale op de US Open, maar daarna ging het mis met een slechte wedstrijd op Roland Garros en mijn besmetting met corona. Een seizoen als dit had niemand verwacht. Ik denk dat het volgend jaar op dezelfde manier zal starten, maar nu zijn we er tenminste op voorbereid.”