David Goffin, bijna klaar voor z’n terugkeer, wil weer mooie dingen laten zien: “Ik mis de competitie, het heeft lang genoeg geduurd”

Matige matchen, veel blessures en succesjes die op de vingers van één hand te tellen waren. Nee, de voorbije seizoenen waren niet meteen om over naar huis te schrijven voor David Goffin. De naar Monaco verhuisde Waal kende de nodige pech – op het grastornooi van Halle verdraaide hij zijn enkel waarna een stressfractuur in zijn knie reeds eind augustus een streep trok door zijn veertiende seizoen op de proftour –, waardoor zijn huwelijk met vriendin Stéphanie midden september één van de schaarse hoogtepunten werd.

De twijfel over een mogelijk terugkeer van de ex-nummer zeven van de wereld op het voorplan werd al te vaak gevoed door halfslachtige optredens en elf verliesmatchen in ronde één of twee van de zestien tornooien die hij dit jaar aandeed. Vooral zijn drie snelle nederlagen op de Australian Open, Roland Garros en de U.S. Open, tegen toch niet zo’n spraakmakende namen als Popyrin (ATP 61) of McDonald (ATP 55), gaven geen al te goed signaal. Maar Goffin, over een week 31 jaar oud, gelooft nog in een renaissance en doorstart van zijn carrière.

“Het gaat goed met mij”, liet hij deze morgen weten. “Ik ben al twee à drie weken opnieuw intensief aan het trainen. Ik geef quasi het volle pond en voorlopig houdt de knie het goed. Daarvoor heb ik ook die lange rust -en revalidatieperiode ingelast, om opnieuw voluit te kunnen gaan. Vooralsnog is alles superpositief.” Onze landgenoot twijfelde er nooit aan dat hij klaar zou geraken voor de trip naar Australië. Van 14 tot 17 december tekent hij zelfs present op een Frans geldtornooi in Caen om de voorbereiding op de start van 2022 een kleine boost te geven.

Trainen doet hij ondertussen onder meer in Valencia, op de tennisacademie van David Ferrer. De voormalige nummer drie van de wereld treedt zelfs een beetje op als mentor voor Goffin. “Ik ben twee weken geleden tien dagen in Valencia geweest en ga er woensdag terug naartoe”, vertelde hij. “Ik train er met Ferrer die me ook wat advies heeft gegeven. Ik speel er met Bautista Agut, Taberner, Andujar, en dat is leuk. Ik had Ferrer al een paar keer gekruist in Monaco, toen die nog coach was van Zverev. Hij is een aangename kerel, vriendelijk en bescheiden. Ik zocht een plaats om te trainen en na het eerste telefoontje heeft hij me onmiddellijk zijn installaties ter beschikking gesteld. Hij was een tennisser die een beetje op mij lijkt, ook qua lichaamsbouw, en dan is het altijd tof om wat advies te krijgen van zo’n topper. Er is wel niks officieels, daar hebben we nog niet over gepraat.”

De voorbije twee jaar geraakte Goffin maar aan respectievelijk 23 en 29 wedstrijden per seizoen. “Ik mis de competitie, het heeft lang genoeg geduurd. Ik heb nog wat training nodig maar voel dat ik vooruitgang boek. Als je geen pijn meer hebt en goesting om naar alle kanten van de baan te lopen, dan is dat een goed teken. Ik weet wel nog niet waar ik ga hernemen in Australië, die keuze is nog niet gemaakt.” Goffin weet wel hoe hij wil terugkeren. “Ik wil eerst en vooral een heel seizoen afwerken zonder blessures”, zei hij. “En daarna wil ik mijn beste niveau terugvinden. Die spontaniteit die mijn spel altijd gekenmerkt heeft. En weer mooie dingen laten zien op het circuit.”

De (jongere) concurrentie heeft ondertussen wel niet stilgezeten. Zverev, Ruud, Hurkacz, Sinner en Auger-Aliassime zijn de namen die Goffin zelf opnoemt. Maar die strijd schrikt hem niet af. “Ik heb ook mijn kwaliteiten. Het zal niet makkelijk zijn, maar het is aan mij om die uitdaging aan te gaan en mijn beste tennis terug te vinden. Mijn ambitie is nog steeds hetzelfde maar mijn doelstellingen zijn mogelijk wel wat veranderd. Als twintiger weet je niet goed waaraan je begint, reken je niet, ga je voortdurend zorgeloos voluit. Nu weet ik wat beter wat ik wel en niet kan of wil. Vaak is het na je 30ste dat je (door die ervaring) nog een stap kan maken en mooie resultaten kan neerzetten. Dat gaan we proberen.”

Goffin had de voorbije maanden wel de tijd om een beetje na te denken over zijn carrière. Ziet hij zichzelf bijvoorbeeld nog doordoen tot zijn 36ste? “Dat is wel mijn doel, ja”, lachte hij. “Als ik me doorheen deze revalidatie heb gewerkt en mijn tijd heb genomen, was het wel degelijk om me het relanceren. Voor enkele jaren en niet voor zes maanden. Ik hoop alleszins nog vier à vijf seizoenen mee te draaien, en dan zullen we wel zien waar dat me zal brengen.”

