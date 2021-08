David Goffin begint vandaag tegen Mackenzie McDonald aan zijn twaalfde US Open: “Zonder veel verwachtingen”

Vorig jaar haalde David Goffin nog de achtste finale op de US Open. Zijn laatste noemenswaardige prestatie toen daar hij nadien geen wedstrijd meer won in 2020. Dit seizoen oogt zijn bilan amper beter. Wel een titel (Montpellier) bij op zijn palmares en een veelbelovende kwartfinale in Monte Carlo maar vooral veel ontgoochelingen – vijfmatchpunten gemist op de Australian Open en een no-show op Roland Garros – en ernstig blessureleed. Pas sinds goed veertien dagen is de 30-jarige Luikenaar hersteld van zijn op het grastornooi van Halle, half juni, opgelopen enkelblessure. De comeback verloopt niet zoals gepland. In Cincinnati was zijn tennis (nog) niet op de afspraak en vorige week in Winston-Salem pruttelde zijn lichaam weer tegen: pijn aan de knie en forfait. “Ik had graag gespeeld in Winston-Salem maar dat was onmogelijk door mijn knieproblemen die mogelijk voortkwamen uit een overcompensatie na mijn enkelblessure”, wist Goffin. “Ik heb de voorbije dagen alles gedaan om hier (in New York, red) zo goed mogelijk aan het tornooi te kunnen beginnen. Op fysiek vlak is het lastig maar ik zal er alles aan doen om een resultaat neer te zetten.”