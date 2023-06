“David, durf je eerlijk zeggen dat je die bal kon hebben?”: Goffin laat zich van minder sportieve kant zien

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het was niet goed”, zuchtte David Goffin na afloop van zijn eerste ronde op het ATP 250-tornooi van ’s Hertogenbosch. “Ik deed het minimum en toch kwam ik nog in elke set een break voor. Mijn spelniveau is zeer veraf van wat ik kan, maar desondanks had ik de match nog kunnen winnen.”

Goffin gebruikte daartoe alle middelen. Zo werd een winnende forehand van Alexander Bublik uitgegeven door de lijnrechter, net toen onze landgenoot de bal ternauwernood (en fout) kon terugspelen. De Kazach vroeg een challenge en kreeg van Hawk-Eye gelijk. De bal raakte de lijn, het punt was eigenlijk gemaakt. De scheidsrechter liet het punt echter opnieuw spelen omdat Goffin nog met zijn racket (nipt) aan de bal raakte. Zowat vaste prik in dat soort discussies. Het gesprek dat volgde was dat niet.

“Wat bedoel je opnieuw spelen? David, durf je eerlijk zeggen dat je die bal kon hebben?”, richtte Bublik zich tot zijn opponent. “Je was volledig te laat. Die bal was al lang weg.” Goffin hield (tegen beter weten in) voet bij stuk: “Ja, ik was te laat maar ik had de bal nog kunnen spelen. Zij (de lijnrechtster) riep out en misschien had ik dan die bal nog goed kunnen raken.” Een redenering voor interpretatie vatbaar, al is het altijd de scheidsrechter die moet afwegen en beslissen of de bal nog bespeelbaar was. Het bracht uiteindelijk toch geen zoden aan de dijk.

Goffin krijgt ook dit seizoen weinig lijn in zijn resultaten en zijn tennis. “Ik heb hier weer een tik gekregen”, zuchtte hij. “Het is zwaar. Moeten vechten zonder wapens. Terwijl ik diep vanbinnen wel weet dat mijn tennis nog goed genoeg is. Fysiek ben ik ondertussen 100 procent maar mijn hoofd is er niet altijd bij.” Op zijn 32ste, en na twaalf jaar op het allerhoogste niveau, is opnieuw challengers en kwalificaties moeten spelen, geen lachertje. “Ach, elke leeftijd heeft nu eenmaal zijn twijfels”, wist Goffin. “Op je 20ste sla je zonder zorgen tegen de bal en denk je, zoals een Alcaraz, niet te veel na. Op je 32ste weet je wat je kan en wat je zou willen doen en ben je wat minder tolerant voor jezelf. Dat zijn mentaal andere denkwijzes die je moet kunnen managen. En dat lukt momenteel niet bij mij. Er zijn te veel ups en downs, zoals heel mijn vorig seizoen. Ik wil nog wel verder doen maar de ontgoocheling is, gezien mijn verwachtingen, altijd groot. Ik wil zoveel meer. En dan komt zoiets aan.”

Volgende week speelt Goffin een challenger in Ilkley, daarna volgen normaliter de kwalificaties van Wimbledon. “Ik heb ook een wildcard gevraagd voor (de hoofdtabel van) Wimbledon, we zullen zien”, zei Goffin. “Maar ik heb geen schrik voor die kwalificaties, ik heb dat in 2011 ook al eens gedaan. Ik heb daar goede herinneringen aan. Ik heb me trouwens nog nooit gekwalificeerd voor een grandslamtoernooi. Misschien dat ik daar nu maar eens verandering in moet brengen.”

