Dat belooft: Elise Mertens rekent in thriller op Gippsland Trophy af met nummer 5 van de wereld en staat in halve finale

Tennis 17-jarige Spanjaard schakelt Goffin uit in Melbourne, Belg kan slechts 6 spelletjes winnen tegen ‘nieuwe Nadal’

3 februari David Goffin is meteen uitgeschakeld op de ATP Great Ocean Road Open in Melbourne. De 30-jarige Luikenaar verloor in twee sets van de 17-jarige Carlos Alcaraz: 3-6 en 3-6. De talentvolle Spanjaard wordt ‘de nieuwe Nadal’ genoemd.