Dat belooft: 17-jarig tennistalent Gilles-Arnaud Bailly is de nieuwe nummer één van de wereld bij junioren

Tennis Mertens en Flipkens domineren afsluitend dubbelspel tegen Slovakije in Billie Jean King Cup

Elise Mertens en Kirsten Flipkens hebben woensdag overtuigend het afsluitende dubbelspel gewonnen in de ontmoeting met Slovakije op de Billie Jean King Cup in het Schotse Glasgow. De Slovaken waren na twee zeges in het enkelspel al zeker van de overwinning.

9 november