Dan toch sleet op de carrosserie bij Federer, Djokovic en Nadal: voor het eerst sinds november 2003 staat geen van de ‘Grote Drie’ in top 2 van de wereld

TennisKomt het einde dan toch in zicht? Voor het eerst sinds 10 november 2003 staat niemand van Novak Djokovic (ATP 3), Rafael Nadal (ATP 4) of Roger Federer (ATP 68) in de top twee van de wereld. Gezien hun stilaan pensioengerechtigde leeftijd en de daaraan gelinkte lichamelijke sores is het ergens niet meer dan normaal dat er storinkjes komen in een meer dan achttien jaar durende kaping van topposities en -titels door het drietal. Een stand van zaken.

De jongste en daardoor ook fitste van de ‘Big 3’ leek vorig jaar op weg om alles en iedereen kapot te spelen. Drie grandslamtitels op rij en een finale op de US Open was een voorbode op nog meer records en een aanval op de titel van beste speler aller tijden. Door zijn anti-vaccinatieprincipes verliep de start van 2022 evenwel chaotisch en dat kostte de supersonische Serviër niet alleen kansen om toernooien te spelen maar ook heel wat emotionele energie. En het wordt mogelijk nog erger. Daar er op Wimbledon geen ATP-punten worden uitgedeeld kan Djokovic zijn titelpunten van vorig jaar niet verdedigen en valt hij over enkele weken waarschijnlijk terug naar de zevende plaats. Meer nog, als niet-gevaccineerde mag hij vooralsnog Noord-Amerika niet in en zou hij dus ook deze zomer niets kunnen goedmaken. Spannende tijden voor zijn fans maar ‘Nole’ maakt zich niet al te veel zorgen. Met zijn 373 weken op nummer één heeft hij al een record op zak dat niet snel zal gebroken worden.

Vorige week nog op krukken in Barcelona na een alternatieve behandeling om zijn chronische voetaandoening aan te pakken, gisteren alweer op gras trainend achter de gesloten deuren van de Mallorca Country Club. Het gaat soms vlug bij Rafael Nadal. Nonkel Toni had vorige week al geclaimd dat het beter ging met zijn neef en hij dus wel degelijk van de partij ging zijn op Wimbledon. De Mallorcaan had na zijn veertiende zege op Roland Garros nochtans moeten toegeven dat hij veelvuldige inspuitingen en een verdoofde voet nodig had gehad om een 22ste grandslamtitel uit de brand te slepen. Sowieso blijft dat één van de meer onwaarschijnlijke wapenfeiten van de Spaanse superman die aan dit seizoen begon zonder veel voorbereiding (door die voetblessure) maar tot eind maart ongeslagen bleef en op de Australian Open met zijn 21ste grandslamsucces de leiding nam in de race naar het meeste aantal grandslamtrofeeën.

Op een kleine twee maanden van zijn 41ste verjaardag blijft het grootste vraagteken achter de naam van Roger Federer staan. Gaan we hem nog op een tennisbaan zien? De Zwitserse virtuoos was afgelopen weekend overtuigd van wel en noemde de Laver Cup (eind september) en zijn thuistoernooi in Basel (eind oktober) zijn volgende afspraken, al wilde hij vooral op 2023 mikken. Onduidelijk hoe realistisch dat allemaal is na twee knieoperaties en een revalidatie waarbij hij helemaal van nul moest beginnen. Federer speelde vorig jaar in de kwartfinale van Wimbledon zijn laatste match op het hoogste niveau – dat hij, toen al gekwetst, op één been toch nog de laatste acht haalde was zeer straf – en wil zich dus aan een comeback wagen na meer dan anderhalf jaar zonder toptennis. Zijn ranking is hem bijzaak – hij krijgt wildcards waar hij maar wil – maar toch zal het vreemd aanvoelen als de maestro na Wimbledon voor het eerst sinds 22 september 1997 uit de wereldranglijst zal verdwijnen.

