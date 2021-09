Dan toch nog een ‘Kimback’? Clijsters komt eind deze maand in actie in Chicago

Tennis Canada aan de top in het tennis: van Au­ger-Aliassime over Fernandez tot Shapovalov, talent in overvloed

8 september Met Félix Auger-Aliassime en Leylah Fernandez staat er zowel een tennisspeler als een tennisspeelster uit Canada in de halve finales van de US Open. Ook in de halve finales van Wimbledon was er een Canadees aanwezig. Dennis Shapovalov haalde net niet de finale, want hij verloor ‘in straight sets’ tegen de Servische nummer één van de wereld, Novak Djokovic. Canada is duidelijk een land om in de gaten te houden in het tennis.