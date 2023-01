Daarom dus geen Australian Open: Naomi Osaka, best betaalde sportvrouw en ex-nummer één in het tennis, is zwanger

TennisDe relatieve radiostilte is doorbroken en uitgelegd: Naomi Osaka is zwanger. De 25-jarige Japanse stak die boodschap op Instagram bij een echografie van het nieuwe leven in haar buik. De viervoudige grandslamkampioene wil er, als mama, volgend jaar wel weer staan op de Australian Open.

Ongerustheid heeft plaatsgemaakt voor begrip en minzaamheid. Sinds half september had Naomi Osaka niets meer van zich laten horen. Op het tornooi van Tokio zette een buikspierblessure toen een punt achter haar seizoen. Daarna waren er enkel wat promofoto’s en kiekjes van een tour met haar vriend en rapper Cordea in Europa. De bezorgdheid nam enkel maar toe toen bleek dat de Australian Open-directie geen contact had weten te maken met de Aziatische superster. Speculaties over haar tennistoekomst konden niet tegengehouden worden.

Osaka trok zich vorige week evenwel terug uit het eerste grandslamtornooi van het jaar en kwam vandaag met een verklaring en een echografie op Instagram: “Deze laatste paar maanden weg van de sport hebben me een nieuw inzicht gegeven in de liefde en appreciatie die ik voel voor het spelletje, waar ik heel mijn leven aan gewijd heb. Ik weet dat ik heel wat heb om naar uit te kijken in de toekomst. Eén ding daarvan is mijn kind dat naar één van mijn matchen komt zien en tegen iemand kan zeggen: ‘Dat is mijn mama’. 2023 wordt een jaar vol lessen en ik hoop iedereen terug te zien bij de start van het volgende, want het is de bedoeling dat ik in 2024 meedoe aan de Australian Open.”

Best betaalde atlete ter wereld

Osaka kwam nam vier jaar geleden stormenderhand de tenniswereld in door op de US Open haar eerste grandslamtitel te winnen na een beladen finale tegen Serena Williams. Ze leek, na nog een zege in New York en twee triomfen op de Australian Open, op weg om de sport voor lange tijd te domineren. Haar Japans-Amerikaanse mix lag ook naast de baan immers bijzonder goed in de markt. Osaka werd, met ruim 50 miljoen euro aan jaarlijks binnenkomende sponsoring, de best betaalde atlete ter wereld. De laatste twee seizoenen werden evenwel gekenmerkt door matige prestaties, veel blessures en mentale problemen. Tijdens Roland Garros 2021 gaf het voormalige nummer één van wereld – Osaka is ondertussen teruggezakt naar de 47ste plaats op de wereldranglijst – toe dat ze sinds de US Open 2018 sukkelde met depressies en moeite had met de verwachtingen en druk op haar schouders. Vandaar ook dat haar afwezigheid in Australië eerder als zorgwekkend werd bestempeld.

Met een nieuw leven en een nieuw perspectief kan Osaka nu het tweede deel van haar carrière met goede moed aanvatten. Kim Clijsters won meer grandslamtitels als mama dan daarvoor en gaf toe dat de afleiding van een kind haar hielp het hele wereldje te relativeren. Tennismama’s zijn bovendien absoluut geen unicum meer op het circuit. Bij Serena Williams en Victoria Azarenka kan Osaka eventueel om wat tips vragen. Eén cadeautje ligt sowieso al klaar voor de kleine spruit: in november lanceerde Osaka haar eigen kinderboek ‘The way champs play’. Benieuwd of ze dat in 2024 ook opnieuw in de praktijk kan brengen.

