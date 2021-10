Comebackman Malisse (41) krijgt er niet genoeg van in Sportpaleis met nieuwe stunt in dubbel European Open: “Xavier speelt niet als een oude man”

Eerder had Malisse met Harris, waarvan hij ook de coaching in het ATP-circuit op zich neemt, al het duo Matt Reid-Romain Arneodo uitgeschakeld. “Het was fun, maar ik had niet verwacht te winnen en ik voel wel wat pijn in mijn lichaam”, zei Malisse toen. Maar zijn lichaam raakte dus op tijd gerecupereerd om vandaag opnieuw een glansprestatie te leveren, acht jaar nadat hij het ATP-circuit had uitgewuifd. Malisse heeft zich enkele weken op de European Open voorbereid voor het fysiek minder veeleisende dubbel, maar blijft ook wel teren op zijn onversneden talent. “Ik voel me wel al oud, maar ook gelukkig”, lachte Malisse na zijn straffe prestatie. “Ik ben blij naast Lloyd te staan en opnieuw voor Belgische fans te kunnen spelen. Dat is een tijdje geleden, alsof ik momenten van het verleden opnieuw herbeleef.” Zijn maat Harris gaf Malisse alvast een schouderklopje: “Je speelt helemaal niet als een oude man. Misschien moet ik je overtuigen om helemaal een comeback te maken.”