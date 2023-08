Coaches Elise Mertens stappen op twaalf dagen voor US Open

De 27-jarige Elise Mertens heeft ondertussen een indrukwekkend aantal coaches de revue zien passeren maar dit is de eerste keer dat de trainers zelf – de Australiër David Taylor gaf er in 2019 de brui aan om in zijn vaderland te kunnen werken – aangeven dat ze niet verder willen. Vreemd, daar Alexander Kneepkens (30) en Seppe Cuyoers (25) nog jong zijn en dit toch een fijne opportuniteit is voor hen om het vak (beter) te leren. Beide heren kwamen in de winter van vorig jaar in beeld nadat er uit de korte samenwerking tussen Mertens en Philippe Dehaes geen contract voortvloeide.

Kneepkens en Cuypers waren coaches op de Wilson Luxilon Tenkie Academy in Hasselt waar de Hamontse terechtkwam na de ontbinding van de Kim Clijsters Academy in Bree. Ze wisselden hun weken op de tour af aan de zijde van Mertens en zagen hun pupil dit seizoen degelijk presteren in het enkelspel – derde ronde op de Australian Open, halve finale in Monterrey, vierde ronde Roland Garros – en excelleren in het dubbel. Met nieuwe partner Storm Hunter won Mertens in Rome en speelde ze de finale van Wimbledon.

Volledig scherm © Photo News

Maar het was na dat tornooi dat Kneepkens de handdoek in de ring wierp. “De connectie was niet meer zoals het hoort”, liet de Genkenaar verstaan. “Ik kon ook niet meer werken zoals ik wilde. Daardoor haalde ik er ook geen plezier en voldoening meer uit.” Cuypers hield het nog iets langer vol maar stopte uiteindelijk na het WTA 1000-tornooi van Montréal. “Ik had het gevoel dat onze visies te ver uit elkaar lagen”, zei de voormalige sparringpartner van Naomi Osaka. “Zo konden we niet meer op een constructieve manier aan de toekomst werken.”

Het is geweten dat Mertens tijdens wedstrijden geen makkelijke tante is voor haar omgeving en al wel eens verbaal haar frustraties durft te uiten richting haar box. Sinds Roland Garros kon het voormalige nummer twaalf van de wereld bovendien maar in één wedstrijd winnen (op Wimbledon) terwijl ze op het Amerikaanse hardcourt twee keer kansloos onderuitging tegen Daria Kasatkina.

Afgelopen nacht kreeg ze in Cincinnati met Madison Keys opnieuw met een loodzware opdracht af te rekenen. Mertens heeft, met onder meer een titel in Monastir in oktober nog wel wat punten te verdedigen de volgende maanden en kan best niet verder afglijden in de rankings. Vooral zal ze bij zichzelf ten rade moeten gaan of ze nog eens wil investeren in haar (enkel)carrière om alsnog, met een ervaren coach aan haar zijde, die aansluiting met de top 20 terug te maken.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News