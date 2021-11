Clijsters toont klasseflitsen tegen Stephens, maar geeft wel 1-4-voorsprong weg in World Team Tennis

Later op de avond verloren Flipkens en Clijsters in het dubbelspel met 5-4 van de Chinese Alexa Guarachi en Stephens. Aan de zijde van de Amerikaan Christopher Eubanks ging Flipkens eveneens onderuit in het gemengd dubbel (5-3).

In de stand is New York Umpire laatste met één zege en zes nederlagen. Springfield Lasers en Orange County Breakers (5z-2n) delen de koppositie, ze staan virtueel in de finale die na de groepsfase gepland is. Alle wedstrijden van het World Team Tennis worden gespeeld in de Indian Wells Tennis Garden in Californië. De competitie loopt tot 28 november.