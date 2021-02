"Clijsters is beste kandidate om met Mertens olympisch te dubbelen" (maar dan moet Kim wel heel wat plaatsen stijgen)

TennisElise Mertens heeft voor de tweede keer in haar carrière een grandslam in het dubbelspel op haar naam geschreven. “Een ongelooflijke prestatie”, stelt ex-tennisster Els Callens. Maar wie wordt Mertens’ partner in Tokio?

Slechts één Belgische dame is er voor Elise Mertens in geslaagd om twee grandslams in het dubbelspel te winnen. Kim Clijsters juichte in 2003 aan de zijde van de Japanse Ai Sugiyama op Roland Garros en Wimbledon. “Het is gewoonweg heel moeilijk om een grandslam te winnen, ook in het dubbelspel. Dus wat Elise Mertens hier neerzet, is een ongelooflijke prestatie”, aldus Els Callens, in 2000 halvefinaliste in het dubbelspel op de US Open.

Mertens en Sabalenka zijn goede vrienden en vullen elkaar op het veld perfect aan. Maar (hoogstwaarschijnlijk) speelden ze hun laatste wedstrijd als duo, aangezien die laatste zich wil focussen op het enkelspel. “Ik snap de keuze van Sabalenka wel. Als je enkeltoernooien wil winnen, is het inderdaad verstandiger om het dubbelspel te laten vallen. Kijk maar naar Kim (Clijsters, red.), die destijds de samenwerking met Ai Sugiyama stopzette en nadien beter presteerde in het enkelspel.”

Volledig scherm Els Callens. © AFP

Mertens gaf na haar nederlaag tegen Karolina Muchova in de achtste finale toe dat ze wat vermoeid was. De dag ervoor had ze twee uur en elf minuten op de baan gestaan om een driesetter in de derde ronde van het dubbelspel te overleven. “Zoiets eist nu eenmaal veel van een lichaam”, weet Callens. “Elke match die je kan rusten, is belangrijk. Al is Elise volgens mij wel in staat om de twee disciplines te combineren.”

Met Clijsters op Spelen?

Gezien het feit dat er later op het jaar ook nog de Olympische Spelen in Tokio volgen en Mertens als wereldtopper - ze kan aantreden met Kirsten Flipkens of misschien wel Kim Clijsters - sowieso deel uitmaakt van het kransje medaillekanshebbers, zien we haar nog niet zo snel afhaken in het dubbelspel.

“Elise heeft in Tokio iemand aan haar zijde nodig die speelt zoals Sabalenka, iemand met veel ‘power’. Dus in dat opzicht is Kim de beste kandidate”, stelt Callens. “Al moet Kim ook wel speelklaar zijn natuurlijk. Ysaline Bonaventure is ook zo’n type, maar zij heeft nog te weinig ervaring. Kirsten Flipkens heeft dat dan weer wél. Maar zijn vormt volgens mij geen ideale combinatie met Elise.”

Kanttekening: speelsters die in de top 10 staan van het dubbelspel (Mertens staat op plek één), mogen op de Olympische Spelen een duo vormen met iemand uit de top 300. Mertens mag dus kiezen, maar Clijsters staat voorlopig slechts op de 1041ste plek op de WTA-ranking. Als die laatste nog de top 300 wil halen, moet ze dringend toernooien spelen én vooral matchen winnen.

Volledig scherm © BELGA