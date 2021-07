Clijsters biedt weerwerk in eerste match in bijna een jaar, maar zege is toch voor Stephens in exhibitieduel in Atlanta

TENNIS Triest dieptepunt: voor het eerst in 31 jaar één Belg in top 200 ATP-ran­king (al is het misschien maar voor één week)

19 juli Kimmer Coppejans verloor vrijdag in de kwartfinale van de Challenger in Amersfoort en dat betekent dat hij vandaag net buiten de top 200 van de wereld valt. Triest gevolg: voor het eerst sedert 23 juli 1990 – bijna dag op dag 31 jaar – staat er vandaag met David Goffin slechts één Belg in de top 200 van de wereldranglijst. Op 23 juli 1990 was Bart Wuyts met een 131ste plaats de enige Belg bij de beste 200, een week later kwam Eduardo Masso Wuyts gezelschap houden.