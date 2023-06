Clijsters achterna: Caroline Wozniacki, ex-nummer één en mama van twee kinderen, maakt comeback

Djokovic bedankt Zlatan, Mbappé en Brady na histori­sche 23ste grandslam­ti­tel op Roland Garros: “Een grote eer om jullie hier te hebben”

Novak Djokovic heeft voor de derde keer in zijn glansrijke carrière Roland Garros gewonnen. De 36-jarige Serviër versloeg in de finale Casper Ruud (ATP 4) in drie sets. Door deze triomf in Parijs schreef hij zijn 23ste grandslam op zijn naam, en wordt alleen recordhouder. Hij deed dat onder het goedkeurend oog van enkele andere sterren uit de sportwereld, waaronder Tom Brady, Kylian Mbappé en Zlatan Ibrahimovic. “Bedankt om te komen”, sprak Djokovic.