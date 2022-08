Cincinatti is snel voorbij voor Goffin, ook Flipkens meteen onderuit in het dubbel

Tennis Ruben Bemelmans beëindigt zijn carrière en wordt coach van Zizou Bergs

Ruben Bemelmans stopt na zestien jaar met proftennis. De 34-jarige Limburger was op zijn best nummer 84 van de wereld (september 2015) nadat hij de derde ronde had gehaald op de US Open, zijn beste grandslamresultaat.

