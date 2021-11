Chinese toptennisster gecensureerd nadat ze communistische leider beschuldigt in #MeToo-schandaal

De Chinese toptennisster Peng Shuai deelde deze week een schokkend #MeToo-verhaal over de voormalige vice-premier Zhang Gaoli. Na haar beschuldigingen werd ze volledig gecensureerd op sociale media. Peng Shuai, 35, schreef in een open brief hoe de communistische leider haar dwong tot seks nadat ze werd uitgenodigd bij hem thuis.

De Chinese overheid heeft na de beschuldigingen van Peng alle berichten over dit schandaal gecensureerd op Weibo, de Chinese variant van Twitter. Het oorspronkelijke bericht op de sociale media was een open brief waarin de voormalige nummer 1 in het dubbelspel de wantoestanden aanklaagt. “Waarom nam je me mee naar je huis en dwong je mij seks te hebben? Ik heb geen bewijs en het is onmogelijk om bewijs te hebben”, luidde het.

“Ik kan niet beschrijven hoe verafschuwd ik was en hoe vaak ik mezelf afvroeg of ik nog steeds een mens was. Ik voelde me als een wandelend lijk. Elke dag was ik aan het acteren”, stond in in de open brief te lezen. Peng vertelde ook dat ze een seksuele relatie had met Zhang zo’n tien jaar geleden, maar dat de relatie eindigde toen Zhang politiek gepromoveerd werd. Toen Zhang op pensioen ging, zo’n drie jaar geleden, nodigde hij Peng uit bij hem thuis en zou hij haar gedwongen hebben tot seks.

Censuur tennisforum

Toen Peng haar verhaal deelde met de wereld trad er ontzettend snel censuur op. Op een half uur tijd werd haar bericht verwijderd en wat later volgden alle berichten van mensen die er over praatten. Pengs account op Weibo met meer dan 500.000 volgers werd geblokkeerd. Daarnaast werd een forum om te praten over tennis stopgezet en werd er zelfs op een website voor filmrecensies ingegrepen. Op deze website werd de commentaarsectie van de Koreaanse serie ‘prime Minister and I’ van het internet gehaald.

In China zijn toppolitici als Zhang vaak onschendbaar en zelf geeft Zhang ook geen commentaar op dit schandaal. #MeToo klaagde in het verleden reeds academici en bekendheden aan in China, maar het is de eerste keer dat er zo’n hoge politicus beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag.

Veiligheidsrisico

“We moeten beseffen hoe frappant het is dat Peng Shuai de kracht had om zich uit te spreken over de feiten. Slechts heel weinig Chinezen durven die stap te maken. Het houdt een groot veiligheidsrisico in voor jezelf en je familie”, besluit Lu Pin, een prominente Chinese feministe die nu in New York woont.

Wat er verder met Peng zal gebeuren is nog onduidelijk. Voorlopig praten zowel de tennisster als ex-politicus Zhang Gaoli niet met buitenlandse pers.