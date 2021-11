Chinese tennisster Peng Shuai heeft videogesprek met IOC, zegt dat ze goed en veilig is

Op sociale media werden zondagochtend beelden gedeeld van de Chinese tennisster Peng Shuai, die al weken vermist was nadat ze op sociale media meedeelde dat ze door de Chinese vicepremier gedwongen werd tot een seksuele relatie. Nu blijkt dat Shuai zondag in een videogesprek met de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité gezegd heeft dat ze veilig en wel is.

De videobeelden zijn van deze ochtend zijn van een etentje op restaurant en een tennistoernooi in Peking dat werd georganiseerd door China Open. De echtheid van de beelden kon voorlopig nog niet worden geverifieerd door een onafhankelijke bron.

Bekijk hier de beelden:

De 35-jarige Shuai, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, was niet meer in het openbaar te zien of te horen sinds ze op 2 november op de Chinese sociale media zei dat de voormalige vice-premier Zhang Gaoli haar tot seks had gedwongen en dat ze later een relatie hadden met wederzijds goedvinden.

Noch Zhang, noch de Chinese regering hebben gereageerd op haar beschuldiging. Shuai’s bericht op sociale media werd snel verwijderd en discussies over het onderwerp zijn verboden in China, waar het internet zwaar gecensureerd wordt.

Echtheid?

Hu Xijin, de redacteur van de door de staat gesteunde krant Global Times, tweette eerder vandaag over Shuai’s aanwezigheid op het toernooi. De Global Times wordt uitgegeven door People’s Daily, de officiële krant van China’s heersende Communistische Partij.

Op video’s die door Hu en een verslaggever van Global Times werden gepost is een glimlachende Peng Shuai te zien, ze zwaaide en deelde handtekeningen uit aan kinderen. De echtheid van de video kon niet worden geverifieerd door een onafhankelijke bron.

Daarnaast publiceerde Hu twee video’s van Shuai in een restaurant in Beijing. In een van de video’s zit de tennisster aan tafel met haar coach en een aantal vrienden. Een van de aanwezigen lijkt te zeggen dat het “morgen 20 november is”, wat erop zou wijzen dat de beelden vrijdag werden gemaakt. Hu beweerde zaterdag dat de tennisster “uit vrije wil” thuisbleef en dat ze “snel” weer in het openbaar zou verschijnen.

Onder andere de VN, VS en het het Verenigd Koninkrijk uitten de voorbije weken hun bezorgdheid en willen verifieerbare bewijzen dat Peng nog in leven is. De Women’s Tennis Association (WTA) heeft ermee gedreigd toernooien uit China terug te trekken.

De directeur van tennisbond WTA, Steve Simon, zei in een reactie dat hij blij is om de beelden te zien, maar dat hieruit niet duidelijk wordt of Peng zelf beslissingen kan maken en acties ondernemen. “Deze video alleen is niet genoeg”, aldus Simon.

Nu is IOC dus naar buitengekomen met het nieuws over het videogesprek met Shuai, de videobeelden van zondagochtend zouden dus weldegelijk echt kunnen zijn.

