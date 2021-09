Canada aan de top in het tennis: van Auger-Aliassime over Fernandez tot Shapovalov, talent in overvloed

TennisMet Félix Auger-Aliassime en Leylah Fernandez staat er zowel een tennisspeler als een tennisspeelster uit Canada in de halve finales van de US Open. Ook in de halve finales van Wimbledon was er een Canadees aanwezig. Dennis Shapovalov haalde net niet de finale, want hij verloor ‘in straight sets’ tegen de Servische nummer één van de wereld, Novak Djokovic. Canada is duidelijk een land om in de gaten te houden in het tennis.

Wat een weelde in Canada. Toptalenten Félix Auger-Aliassime en Leylah Fernandez staan in de halve finales op de US Open. Dat Auger-Aliassime hoge toppen ging scheren bij de profs wisten we al langer. Bij de jeugd won hij het dubbelspel op de US Open 2015 en het enkelspel op de US Open 2016. Het toernooi ligt hem dus. De 1m93 lange Canadees werd op 18-jarige leeftijd de jongste speler in de top 25 van de wereldranglijst sinds Lleyton Hewitt in 1999. Nadien bleef hij wat hangen, maar dit jaar is Auger-Aliassime volledig doorgebroken. Hij haalde de kwartfinales op Wimbledon en staat na winst tegen dat andere goudhaantje, Carlos Alcaraz, in de halve finales van de US Open. Hij moet één van de volgende wereldvedetten worden.

De verrassing bij de vrouwen op deze US Open is de 19-jarige Leylah Fernandez. Ook zij is afkomstig uit Canada. Ze versloeg op dit toernooi onder meer wereldtoppers Naomi Osaka, Angelique Kerber — winnares in New York in 2016 — en Elina Svitolina. De Canadese tennisster was ook een echte topper bij de jeugd. Ze verloor de finale van de US Open voor juniores in 2019 en schreef Roland Garros voor juniores in datzelfde jaar op haar naam. In haar halve finale van donderdag op de US Open treft ze de nummer twee van de wereld, Aryna Sabalenka. De Wit-Russische schakelde onze landgenote Elise Mertens uit.

Dennis Shapovalov haalde de derde ronde op de US Open, maar moest daar zijn meerdere erkennen in de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, de pupil van Xavier Malisse. De 22-jarige Canadees — de nummer tien van de wereld — haalde dit jaar wel de halve finales op Wimbledon. Hij verloor er in drie sets tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld en winnaar van alle grandslamtoernooien dit seizoen. Enkel de US Open ontbreekt nog voor een unieke Grand Slam. Ook Shapovalov won bij de junioren een grandslamtoernooi. Hij schreef in 2016 Wimbledon op zijn naam. Shapovalov moet vooral constanter worden. Hij wisselt te vaak hoogtes met laagtes af.

Ook Milos Raonic en Bianca Andreescu hebben de Canadese nationaliteit. Zij zijn eveneens twee absolute toppers, maar sukkelen vaak met blessureleed. De 21-jarige Andreescu won de US Open op negentienjarige leeftijd, maar is nadien in het sukkelstraatje beland. De laatste tijd gaat het wel opnieuw wat beter met haar. Op deze US Open schopte ze het tot de 1/8ste finales, maar verloor ze in drie sets van de Griekse Maria Sakkari. Na haar US Open-titel in 2019 stond ze de vijfde op de wereldranglijst, nu staat ze nog steeds knap zevende.

Milos Raonic, een echt opslagkanon, stond jaren te boek als een groot talent. Op dit moment staat hij 34ste op de wereldranglijst, maar Raonic’ beste plaats ooit is de derde stek. De 30-jarige Canadees haalde in 2014 de finale op Wimbledon. Gras is zijn beste ondergrond. Hij kan er verschroeiend uithalen met zijn opslag. In 2016 wist hij de halve finales te halen op de US Open. Raonic is helaas meer geblesseerd dan dat hij fit is.

In Canada zijn ze erg goed in het opleiden van tennisspelers. Hun prestaties mogen dan ook gezien worden. “Er is geen specifieke reden voor deze ontwikkeling”, aldus onze tenniswatcher Filip Dewulf. “Het zijn wel allemaal Canadezen met een andere afkomst. Auger-Aliassime heeft een Togolese vader, Andreescu heeft Roemeense roots, Leylah Fernandez’ vader komt uit Ecuador en haar moeder heeft Filipijnse ouders. Verder is Shapovalov geboren in Israël en verhuisde Raonic op driejarige leeftijd van Montenegro naar Canada. Ik denk dat ze elkaar naar een hoger niveau tillen. Zeker Shapovalov en Auger-Aliassime, zij zijn van dezelfde generatie.”

