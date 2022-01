Broer Goffin: “David heeft een lichte verrekking, maar zal klaar zijn voor Australian Open”

Australian OpenSimon Goffin heeft zich vanuit Melbourne uitgelaten over de vorm van zijn broer David, die donderdag in de kwartfinales van het hardcourttoernooi in Sydney tegen Andy Murray (ATP 135) moest opgeven vanwege nieuwe pijn in zijn linkerknie.

De Luikenaar, die de nieuwe coach is van Elise Mertens (WTA 20), had geruststellend nieuws. David Goffin, de Belgische nummer één, ontmoet dinsdag in de eerste ronde van de Australian Open de 31-jarige Brit Daniel Evans (ATP 26), het 24e reekshoofd.

“Ik maak me niet veel zorgen, want hoewel het dezelfde knie is, is het niet op dezelfde plaats”, zei hij zaterdag aan Belga. “Ik heb contact met hem gehad, want we zitten in hetzelfde hotel (Crown, red.), en het is aan de achterkant. David heeft een kleine verrekking achter de knie. Het enige probleem is natuurlijk de timing, zo vlak voor de start van de Australian Open.”

“Het is echter niet dezelfde pijn waar hij de laatste maanden op de US Open last van had. Ik denk niet dat hij vandaag al kan trainen, maar zondag waarschijnlijk wel. Hij moet pas dinsdag spelen, dus dat geeft hem nog een dag. Ik denk dat hij klaar zal zijn om tegen Evans te spelen.”

Simon Goffin heeft er ook alle vertrouwen in dat David weer in topvorm zal raken na de fysieke problemen waarmee hij de laatste tijd te kampen heeft en waardoor hij is gezakt naar de 45ste plaats op de ATP-ranking. Het is de eerste keer sinds de US Open van 2014 dat hij geen reekshoofd is in een grandslamtoernooi.

Lees ook.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA