Boris Becker vertoeft in ‘betere’ gevangenis en mikt op overplaatsing naar Duitsland, maar dreigt nooit meer Engeland binnen te kunnen

TennisBoris Becker dreigt, eens opnieuw in vrijheid, nooit meer het Verenigd Koninkrijk in te kunnen. Recent is de Duitse tennislegende (54) overgeplaatst van Wandworth naar het minder harde gevangenisleven in HMP Huntercombe in Oxfordshire. Dat is een instelling die zich specifiek richt op buitenlandse gevangenen, wat betekent dat Becker gedeporteerd zal worden nadat hij zijn celstraf heeft uitgezeten.

Becker werd in april veroordeeld tot 2,5 jaar waarvan de helft effectief, een straf die hij in de Engelse hoofdstad aan het uitzitten is. De Duitser kreeg die straf voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement in 2017.

‘Boem Boem Boris’ had het aanvankelijk erg moeilijk in zijn cel in Wandworth en haalde enigszins opgelucht adem wanneer hij kon verhuizen naar Huntercombe. Door verschillende bronnen omschreven als een “heuse upgrade”. Van ‘de hel op aarde’ naar een zogenaamde ‘welzijnsgevangenis’, waar gedetineerden veel beter behandeld worden. Waar Becker veel tafeltennis speelt. Waar hij zijn pupil Novak Djokovic Wimbledon zag winnen. Bovendien wist hij er al snel een job te bemachtigen, als leraar sportwetenschappen. Hij mag zijn medegevangenen kennis bijbrengen over het belang van sporten, bewegen en gezond eten.

Volledig scherm Huntercombe. © Getty

Maar volgens insiders komt dat alleen omdat hij, als voormalige tennislegende, een voorkeursbehandeling krijgt: “Normaal gezien moet je al jaren gezeten hebben voor je zo’n goede job kan bemachtigen binnen de gevangenismuren. Het is een groot privilege waarvoor je normaal gezien zéér lange tijd goed gedrag moet vertonen. Becker had de baan al meteen.” Vele familieleden van andere gedetineerden zijn daar niet mee gediend. “Ze hebben klacht ingediend, want zoiets kan toch niet? Het is niet omdat je beroemd bent, dat je meer recht hebt op die privileges dan een ander?”

Volgens het bestuur van de gevangenis klopt daar echter niets van. “Veroordeelden hebben hier nu eenmaal toegang tot een divers aanbod aan werk en opleidingskansen”, klinkt het. “En voor de duidelijkheid: Becker mag niét werken in onze sporthal. Dat is een zeer gegeerde job, maar die is wel degelijk voorbehouden voor gedetineerden die al langer bij ons zijn.”

Quote Het is gewoon verschrik­ke­lijk wat er met Boris is gebeurd. Dit verdient hij niet. John McEnroe, zijn gewezen rivaal

Maar de verhuis brengt ook een groot nadeel met zich mee. Becker, die sinds 2012 officieel in de Britse hoofdstad woont, dreigt zo Engeland nooit meer binnen te kunnen. De drievoudige kampioen van Wimbledon die nooit meer het Heilige Gras zou zien. Ook naar zijn job als analist van Sky op de Britse televisie, zal hij kunnen fluiten.

“Iedere vreemdeling die wegens een strafbaar feit tot gevangenisstraf is veroordeeld, zal zo spoedig mogelijk worden uitgezet”, aldus een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In duidelijke taal: de voormalige nummer één van de wereld moet het land uit zodra hij de gevangenis kan verlaten. En hij mag er niet meer in.

Volledig scherm Huntercombe © Google

De diepe val van Becker blijft in de tenniswereld druk besproken. John McEnroe, die net als Becker drie keer Wimbledon heeft gewonnen: “Boris is mijn vriend. Het is gewoon verschrikkelijk wat er met hem is gebeurd. Dit verdient hij niet.”

Becker zelf plant inmiddels een volgende stap. Hij zint op een overplaatsing naar een instelling in Duitsland in november. De kans is groot dat hij zijn zin krijgt, want Becker heeft nooit het staatsburgerschap van het Verenigd Koninkrijk aangevraagd. Dat betekent dat hij onder de ‘Early Removal Scheme’-wet valt. Die stelt dat buitenlandse gevangenen tot 270 dagen voor de helft van hun celstraf al gedeporteerd kunnen worden naar hun land van herkomst. Eens in Duitsland zijn er twee opties: een rechter zal beslissen of Boris zijn resterende straftijd in de gevangenis of in vrijheid mag doorbrengen. Het hoeft niet gezegd dat Becker hoopt om het eindejaar thuis door te brengen.

Becker met zijn vriendin Lilian op de dag van zijn veroordeling in april: