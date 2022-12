Boris Becker, vandaag vrijgelaten uit Britse gevangenis, barst in tranen uit in documentaire over zijn leven: “Ik heb mijn dieptepunt bereikt”

TennisDe Duitse oud-toptennisser Boris Becker is vrijgelaten uit een Britse gevangenis, zo bevestigt de regering. De 55-jarige Becker, die sinds begin dit jaar achter de tralies zat vanwege faillissementsfraude, zal vermoedelijk op korte termijn het land worden uitgezet. Net vandaag deelde AppleTV+ een teaser van een documentaire waarin een emotionele Becker te zien is, enkele dagen voor hij veroordeeld werd. “Ik ga me niet verstoppen”, zegt hij in tranen.

“Ik heb mijn dieptepunt bereikt.” Het is een bijzonder emotionele, zelfs gebroken Boris Becker die te zien is in de teaser van de AppleTV+-documentaire over zijn leven, waarvoor de makers hem drie jaar volgden. “Ik accepteer het en ga me niet verstoppen of weglopen. Ik zal de straf die ik krijg accepteren.”

Het interview is twee dagen voor hij zijn straf voor fraude hoort opgenomen. De zesvoudig grandslamwinnaar werd in april van dit jaar door de rechtbank in Londen veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar vanwege het achterhouden van ruim 2,5 miljoen euro nadat hij failliet was verklaard. Becker had een lening van ruim drie miljoen euro openstaan na de koop van zijn landgoed op Mallorca. Hij zou bij zijn schuldeisers in totaal zo’n zestig miljoen euro in het rood hebben gestaan. Eerder werd hij al veroordeeld vanwege belastingontduiking in 2002. Daarvoor kreeg hij in zijn geboorteland een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Becker heeft slechts acht maanden van zijn straf moeten uitzitten in Engeland. De verwachting was dat Becker de helft van zijn straf in de cel zou verblijven, maar de Duitser is per direct vrijgelaten en zal het land worden uitgezet. Becker gaat het Verenigd Koninkrijk daardoor na jaren verlaten. Sinds 2012 was de Duitse tennisgrootheid woonachtig in Engeland.

De 55-jarige oud-tennisser kwam in aanmerking voor automatische uitzetting omdat hij een buitenlander is zonder Brits paspoort en omdat hij een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden heeft gekregen.

Becker won in zijn carrière zes grandslamtitels: drie keer Wimbledon, twee keer de Australian Open en één US Open.