Boris Becker over z’n leven in de gevangenis: “Er was een kerel die me wilde ombrengen, hij vertelde exact wat hij met me wilde doen”

TENNISBoris Becker is terug thuis nadat hij acht maanden in een Britse gevangenis zat wegens fraude en het verduisteren van zijn vermogen om een persoonlijk bankroet af te wenden. Niet voor herhaling vatbaar. “Dat was het eenzaamste moment in mijn leven”, zei Becker over het moment dat de celdeur in het slot viel.

KIJK. Becker barst in tranen uit in documentaire over zijn leven: “Ik heb mijn dieptepunt bereikt”

Wat lang een smeuïg verhaal voor de tabloids leek, bleek in april een keiharde realiteit. Tennissuperster Boris Becker moest de nor in. Nadat hij in 2017 failliet was verklaard omdat hij een lening van ettelijke miljoenen euro’s bij een Britse bank niet had kunnen afbetalen, kwam ook nog aan het licht dat ‘Boem Boem Becker’ geld had verschoven tussen zijn rekeningen om zo zijn vermogen lager te laten inschatten. Een misdrijf dat de drievoudige Wimbledon-winnaar op 29 april zowaar 30 maanden cel kostte. “Natuurlijk was ik schuldig”, gaf Becker voor het eerst toe op de Duitse zender Sat 1, nadat hij zich tijdens de rechtbankzittingen nog steeds weinig aansprakelijk had getoond. “Ik had misschien duidelijker en emotioneler moeten reageren tijdens het proces. Maar goed, het had allemaal nog veel erger kunnen zijn.”

Becker werd alleszins meteen naar de gevangenis van Wandsworth afgevoerd, hij kon na de uitspraak zelfs geen afscheid meer nemen van zijn naasten. Toen de celdeur achter hem dichtging, werd het Becker allemaal te veel: “Dat was het eenzaamste moment dat ik ooit meemaakte”, slikte de Duitser. Het leven tussen vier muren was geen lachertje. “Ik had ook voor het eerst in mijn leven honger”, aldus Becker die op een ‘dieet’ van rijst, aardappelen en saus moest zien te overleven.

Volledig scherm © AP

Een nog groter probleem was het geweld in de gevangenis. Becker voelde zich niet veilig bij aankomst – “de vele (gevangenis)films die ik op voorhand had gezien hielpen niet” – en al gauw bleken er andere gedetineerden het op hem gemunt te hebben, ondanks dat hij drie ‘luisteraars’ (ervaren gevangenen) kreeg toegewezen die hem moesten begeleiden bij zijn eerste stappen achter de tralies. “Er was een kerel die me wilde ombrengen”, zei Becker met tranen in het ogen tijdens het interview. “Hij vertelde me exact wat hij met me wilde doen.” Hij werd uit zijn heikele situatie gered door de ‘vrienden’ die hij op korte tijd gemaakt had. Drie mannen, aangevoerd door zijn bloedbroeder Eyk, beschermden Becker tegen de aanvaller. Die de volgende dag zelfs zijn verontschuldigingen kwam aanbieden bij de voormalige coach van Novak Djokovic.

“In de gevangenis ben je niemand”, zuchtte Becker. “Je bent een nummer. De mijne was A2923EV. Ik werd er niet Boris genoemd. Het interesseert hen geen zak wie je bent.” Het was tegelijk wel een reality check voor de steevast in jetsetkringen vertoevende ex-nummer een van de wereld. “Ik denk dat ik de mens in mij opnieuw ontdekt heb, de man die ik ooit was. Ik ben nederiger geworden. Gematigder ook. Ik heb een harde les geleerd. Een zeer dure les ook. Een zeer pijnlijke les. Maar dit hele gebeuren heeft me uiteindelijk iets belangrijks en goeds bijgebracht.”

Becker, die zich in de gevangenis bezighield met het bestuderen van de filosofie van het stoïcisme en conditietraining en wiskundeles gaf aan zijn collega’s, verhuisde na enkele maanden naar Huntercombe. Ook daar kreeg hij vlot kameraden onder de andere gedetineerden. Op 22 november zorgden ze zelfs voor drie, kleine chocoladecakes voor zijn 55ste verjaardag. “In de vrije wereld heb ik nooit zo’n solidariteit mogen ervaren”, meende Becker die met enkele van zijn celmaten het contact wilde bewaren. Heel evident gaat dat niet zijn, omdat de man die ooit zo’n 130 miljoen euro zou waard geweest zijn in theorie de volgende tien jaar Groot-Brittannië niet meer binnen mag.

Volledig scherm © AFP

Op 15 december werd hij na acht maanden vervroegd vrijgelaten onder een versneld uitzettingsprogramma voor buitenlanders en naar Duitsland overgebracht. “Ik zat vanaf zes uur ’s morgens klaar op de bedrand, hopend dat de celdeur zou opengaan”, glimlachte Becker. “Om half acht kwamen me ze halen. ‘Ben je klaar?’, vroegen ze me. ‘Los geht’s’, zei ik. Ik had alles al ingepakt.” Becker proefde letterlijk van zijn vrijheid: “Op donderdagavond ben ik in Stuttgart geland waar niemand me gezien heeft buiten enkele douaniers die me welkom heetten in mijn land. Ik heb de nacht doorgebracht op een appartement van vrienden waar ik een biertje heb gedronken. Het beste biertje uit mijn leven.”

Duitsland wordt, ondanks dat zijn tennisbond hem alweer in dienst wil nemen, niet de eindbestemming. Becker denkt omwille van privacyredenen eerder aan Miami of Dubai om zijn leven verder te zetten. “Het is nu aan mij om op het rechte pad te blijven”, zei hij. “Sinds 2012 leefde ik op krediet en boven mijn mogelijkheden. Ik heb te lang gedacht te kunnen voortdoen zoals in mijn tijd dat ik aan de top stond van mijn sportieve carrière. Ik heb ondertussen grote kuis gehouden in mijn entourage en houd enkel mensen over die het goed met mij voorhebben. Ik ben blij dat ik terug normaal kan leven. En heb zin om te beginnen werken.”