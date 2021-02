Bom onder Australian Open? Goffin, Mertens en nog dik 500 anderen in quarantaine, premier roept op tot kalmte

Waar op voorhand voor gevreesd werd, kwam gisteren uit: meer dan 28 dagen had Victoria, de regio met als hoofdstad Melbourne, geen coronagevallen gekend, maar de invoer van 1.200 ‘buitenlandse’ Australian Open-deelnemers hield altijd een risico in. Tien positieve gevallen bleken er op de achttien gecharterde vliegtuigen te zitten die op 15, 16 en 17 januari in Melbourne aankwamen, waardoor 72 spelers (en veel begeleiders) gedurende veertien dagen hun hotelkamer niet uit mochten. Alle

Zes toernooien op slot

Lang bleef dat gevoel evenwel niet hangen. Het was net in het Grand Hyatt, het grootste van de drie quarantainehotels, dat een medewerker een besmetting opliep. De 26-jarige jongeman werkte er als bewaker en wordt dan ook als ‘vluchtig contact’ aanzien voor alle spelers en officials. Desalniettemin gingen gisteren alle zes de voorbereidingstoernooien op slot en werden de wedstrijden - waaronder de kwartfinale van Elise Mertens tegen Elina Svitolina op de Gippsland Trophy - naar vrijdag verplaatst. De Limburgse vervulde haar quarantaine trouwens, samen met David Goffin, in het Grand Hyatt en behoort dus ook tot de groep die eerst een negatieve test (reeds afgenomen afgelopen nacht, red.) moet kunnen voorleggen vooraleer ze weer uit isolatie mag. Daar het maar om een ‘casual contact’ ging, kunnen de tennislui daarna normaliter wel hun bezigheden of het toernooi hervatten.

Bange uren

“We hebben één geval”, zei de premier van Victoria, Daniel Andrews. “We gaan hard werken om de cijfers zo laag mogelijk te houden. Er is nog geen reden tot paniek en op dit moment heeft dit nog geen impact op het toernooi.” Toch werd er ook in het dagelijkse leven van de ‘Melburnians’ flink ingegrepen: het mondmasker werd indoor opnieuw verplicht, familiefeesten werden tot 15 personen beperkt en de capaciteit op de werkvloer werd tot 75 procent gereduceerd. Door de rigoureuze maatregelen de afgelopen maanden groeide Australië uit tot een voorbeeld qua coronabeleid. In Perth ging begin deze week de hele stad nog in lockdown nadat er één geval werd ontdekt. Het lijkt dan ook een uitgemaakte zaak dat, mochten er onder de 600 geteste deelnemers nog besmette personen zitten, de Australian Open op de helling komt te staan. Tennis Australia investeerde nochtans 25 miljoen euro in het coronaproof organiseren van de tenniszomer down under. Niet alle Australiërs waren opgetogen met het doorgaan van dit tennisfestival nadat ze zelf maandenlang niet buiten mochten komen of naar een andere staat konden reizen. Deze week kwam er alvast opvallend weinig publiek naar de voorbereidingstoernooien op Melbourne Park kijken. De Australian Open zelf hoopte vanaf maandag wel 30.000 toeschouwers per dag te verwelkomen. Het worden dan ook bange uren voor spelers én organisatoren