Blijft ATP Finales lege vlek op palmares Nadal? Hij legt de duimen tegen Thiem

TennisDominic Thiem (ATP 3) heeft ook zijn tweede groepsmatch op de ATP Finals in Londen gewonnen. De Oostenrijker haalde het in twee intense sets van de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2).

Na 2 uur en 26 minuten gaf het scorebord in de lege O2 Arena de 7-6 (9/7) en 7-6 (7/4) eindstand aan. Nadal kreeg twee setpunten in de tiebreak van de eerste set, maar Thiem wist die te neutraliseren. Uiteindelijk trok de Oostenrijker met 9/7 aan het langste eind. Net als in de eerste set lag het niveau in de tweede set erg hoog. Bij 5-4 kreeg Thiem op de service van Nadal drie matchballen, maar de Spanjaard wist die allemaal weg te werken. Uiteindelijk volgde er een nieuwe tiebreak. Daarin moest Nadal uiteindelijk het hoofd buigen: 7/4.

Volledig scherm © REUTERS

De 27-jarige Thiem en de 34-jarige Nadal stonden voor de 15de keer tegenover elkaar. De Oostenrijker was zes keer de beste. Dit seizoen won Thiem de US Open, goed voor zijn eerste grandslamzege. Nadal pakte in 2020 de eindzege op Roland Garros.

Voor Thiem is het de tweede overwinning in de groep ‘London 2020', nadat hij eerder de Griekse titelverdediger Stefanos Tsitsipas (ATP 6) met 7-6 (7/5), 4-6 en 6-3 klopte. Nadal versloeg in zijn eerste groepsmatch de Rus Andrey Rublev (ATP 8) met 6-3 en 6-4. Later op de avond staat Tsitsipas tegenover Rublev. De eerste twee in de poule stoten door naar de halve finales. Als Tsitsipas Rublev verslaat, dan schaart Thiem zich bij de laatste vier.

Volledig scherm © EPA

Twintigvoudig grandslamwinnaar Nadal slaagde er nog nooit in de ATP Finals te winnen. Twee keer werd hij runner-up. In 2010 hield Roger Federer hem van de titel, in 2013 stuitte hij op Novak Djokovic. Thiem schopte het vorig jaar tot in de finale van de ATP Finals. Daarin moest hij met 6-7 (6/8), 6-2 en 7-6 (7/4) nipt de duimen leggen voor Tsitsipas.

Medvedev met onderhandse service in zege tegen Zverev:

Volledig scherm © Action Images via Reuters