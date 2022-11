Bijna een gewoonte. Mertens moet voor vierde maal in één jaar op zoek naar een nieuwe coach

Tennis‘Beide partijen hebben in onderling overleg besloten hun proefperiode niet verder te zetten’ Zo wordt dat proper verwoord. Elise Mertens (26) gaat dus niet door met coach Philippe Dehaes. Een samenwerking waar zowat iedereen wel heil in zag, wordt stopgezet. Het wordt bijna een gewoonte.

Uit respect voor Mertens wilde Waals-Brabander Phillipe Dehaes niet reageren, maar tussen de lijnen liet hij wel verstaan dat hij de beslissing niet goed begreep. Sinds midden augustus was hij met de Limburgse beginnen werken. Na een kleine drie maanden loopt het verhaal ten einde. In die periode won Mertens in het Tunesische Monastir wel haar zevende WTA-titel, maar kon ze zich op de grote toernooien (US Open, Tokio, Guadalajara) ook niet echt doorzetten, waardoor haar ranking bleef schommelen rond de positie waarmee ze 2022 gestart was. In Dallas won de dubbelspecialiste vorige week wel nog haar eerste Masters-kroon, maar daar was Dehaes al niet meer bij. De uitgebreide proefperiode werd niet omgezet in een vaste verbinding.

Het cynische is dat de voormalige coach van Puig, Kasatkina en Raducanu eerder dit jaar aan de kant werd geschoven door de Sloveense Kaja Juvan – die hij van plaats 110 naar 58 had gebracht – en toen zijn gal spuwde door te stellen dat speelsters hun coaches als wegwerpproducten zien. “Het is moeilijk om te werken met deze jonge generatie die moeite heeft om (ver) vooruit te kijken”, zei hij bij de RTBF. Nu overkomt het hem weer. Terwijl zowat iedereen het erover eens was dat het duo Mertens-Dehaes een goeie combinatie kon worden.

Quote Mertens surft op een golf die het vrouwencir­cuit al een paar jaar overspoelt en stilaan tsuna­mi-allures begint te krijgen. Het aantal coacheswis­sels is bijna niet meer bij te houden. Speelsters menen vaak snel dat het beter is met een andere aanpak of invalshoek en tonen nog weinig geduld.

Mertens maakte het dit seizoen wel redelijk bont. Ze begon het jaar met Simon Goffin, maar die kreeg tijdens Wimbledon de bons. Daarop verkaste ze naar de Wilson Tennis Academy in Hasselt en werd ze tijdens haar Amerikaanse tournee begeleid door sparringpartners Alexander Kneepkens en Niels Cleeren, waarop Dehaes het roer overnam. Over enkele weken start de Hamontse de voorbereiding op 2023 en zal er mogelijk weer iemand anders de honneurs waarnemen. Sinds Mertens vier jaar geleden de top van de wereld bestormde heeft ze al een aardig rist coaches versleten. Robbe Ceyssens (twee keer), Rick Vleeshouwers, David Taylor, Dieter Kindlmann startten een lijstje dat dit jaar een flinke boost kreeg. Mertens surft daarmee op een golf die het vrouwencircuit al een paar jaar overspoelt en stilaan tsunami-allures begint te krijgen. Het aantal coacheswissels is bijna niet meer bij te houden. Speelsters menen vaak snel dat het beter is met een andere aanpak of invalshoek en tonen nog weinig geduld. Vanzelfsprekend spelen er soms andere factoren. Financiële geschillen, gebrek aan chemie of een trainer die niet in de entourage past kunnen voor een breuk zorgen. Caroline Garcia, die vorige week op de Masters de grootste titel van haar carrière behaalde en een ongelooflijk seizoen speelde, zag haar begeleider, net vóór de WTA Finals, onverwacht zelf de handdoek werpen. Het blijft een vreemd wereldje.

Wispelturigheid

Elise Mertens heeft natuurlijk ook haar karakter. Daardoor is ze nummer twaalf van de wereld geworden in het enkelspel en is ze momenteel de beste dubbelspeelster op aarde. Ze is voortdurend op zoek naar (kleine) verbeteringen, maar houdt daarbij vaak ook stevig (lees: koppig) vast aan haar gewoontes en gevoeligheden. Ze doet dat in haar materiaal -en programmakeuze, ze doet het ook in haar keuze van mentors. Wie zijn wij om daarbij aan haar goede bedoelingen te twijfelen? Haar management weet alvast weer wat gedaan deze winter. Het grote voordeel van die wispelturigheid van de vrouwen aan de top? Aan (coach)keuzes geen gebrek.

