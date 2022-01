Beschimmeld eten, kakkerlakken en opgesloten door brand: dit is het veelbesproken hotel waar Djokovic zijn dagen doorbrengt

TennisNiet het type accommodatie dat hij gewend is. Novak Djokovic (34) is toe aan zijn derde dag in het Park Hotel in Melbourne. Een quarantainehotel/detentiecentrum waar de omstandigheden niet al te best zijn, zo blijkt uit getuigenissen. Een betere behandeling voor ‘Nole’ werd geweigerd, dan maar doorbijten tussen de kakkerlaken en het bedorven voedsel.

Nog drie dagen zit Djokovic ‘vast’ in het Park Hotel. Maandag wordt zijn beroep in de hele zaak rond een vrijstelling van vaccinatie behandeld door de Australische rechtbank. Er zijn twee scenario’s: naar huis of naar Melbourne Park, waar vanaf 17 januari de Australian Open start. Hoe dan ook is ‘s werelds nummer één dan verlost van de omstandigheden waar hij momenteel in vertoeft.

Schimmel en larven

Als we getuigenissen mogen geloven, zijn die namelijk niet al te best. Het hotel in Carlton, een voorstad van Melbourne, wordt al een jaar gebruikt als geïmproviseerd centrum om voornamelijk asielzoekers vanuit Papoea-Nieuw-Guinea en Nauru die niet over de juiste papieren beschikken in onder te brengen. Vaak worden ze van daar opnieuw het land uitgezet. Groot is het hotel niet, momenteel zouden er 36 mensen in verblijven.

Het hotel kampt al maanden met Covid-uitbraken. Er worden amper tot geen maatregelen genomen wanneer één persoon besmet is. Dat was al vóór de accommodatie dienst deed als quarantainehotel. In december 2020 brak een tweede coronagolf uit in de staat Victoria. Het hotel was de aanleiding tot 90 procent van alle infecties.

Vorige maand stichtte een 39-jarige man brand in het hotel. Hij was niet tevreden over hoe hij behandeld werd. Een gevoel dat elke bewoner deelt. ITV News kon praten met Adnan Choopani, een 24-jarige Iraanse vluchteling die al vijf maanden op de tweede verdieping - één etage hoger dan Djokovic - van het Park Hotel verblijft. “Zowel Djokovic als ik worden vernederd door de Australische regering. Ik wens dit zelfs m’n grootste vijand niet toe. Dit is vergelijkbaar met de hel. We krijgen beschimmeld brood, in het eten zitten larven en er is geen toegang tot frisse lucht want de getinte ramen kunnen niet open. Ik kan het eigenlijk niet geloven dat een ster als Djokovic hier zit.”

Vóór de brand konden de bewoners nog naar fitnessfaciliteiten of het rookterras. Die zijn nu op slot. “Ik wil gewoon licht én frisse lucht”, bevestigt een zekere Miah aan The Age. “We kunnen nog amper ademen.”

Ook tennisster Renata Voracova (WTA 81) zag - nadat ze al een week in Australië was - haar visum plots afgekeurd worden en zit nu in hetzelfde quarantainehotel als Djokovic. “Het hotel is een soort verbeterde slaapzaal”, vertelt de Tsjechische. “Ze brengen me eten en er is een bewaker in de gang. Ik voel me als in een gevangenis.”

Djokovic zelf klaagde de omstandigheden (nog) niet aan. Hij liet zich gisteren voor het eerst horen via Instagram. Daarop bedankte hij de mensen die hun steun uitspraken. “Ik voel die steunbetuigingen tot hier”, postte hij.

Geen uitzondering

Djokovic had al een verzoek ingediend om te verhuizen naar een huurappartement, maar dat werd geweigerd. Ook de vraag om een persoonlijke kok viel in dovemansoren. Een probleem, de juiste voeding is namelijk hét stokpaardje van de Serviër. Ook de toegang tot een tennisbaan werd hem geweigerd. Mocht de 20-voudige grandslamwinnaar alsnog groen licht krijgen voor de Australien Open, kampt hij sowieso met een fysieke achterstand.

“Ik kon hem een paar minuutjes spreken”, zegt Dijana Doković - mama Djokovic. “Hij kan niet slapen. Dit kan je geen hotel noemen. Overal zijn er beestjes (kakkerlakken volgens de Servische pers, red.). Als moeder is dit verschrikkelijk, niet eerlijk en niet menselijk. Maar ze willen hem niet naar een ander hotel brengen...”

De Australische mensenrechtenorganisatie heeft de afgelopen maanden al herhaaldelijk bij de regering gelobbyd om een einde te maken aan dergelijke hotels die gebruikt worden als detentiecentrum. Voorlopig zonder succes.

