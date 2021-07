Belgische padeltopper Nick Braet: “Er komt sterke padeljeugd aan”

PadelIn ons land mag de 30-jarige Nick Braet gerust een padelpionier genoemd worden. De Oost-Vlaming runt in Gentbrugge de oudste padelclub van het land, vormt samen met Jeremy Gala nog steeds het te kloppen nationale duo en zet zich als trainer in voor de aanstormende Belgische padeljeugd. Braet speelt padel trouwens vanuit de puurste vorm, want hij is zowat de enige Belgische topper die niet uit het tennismilieu komt.

Samen met partner Jana Bonnarens – zij behoort ook tot de nationale padeltop – runt Nick Braet Padel 4U2 in Gentbrugge. “Op een moment dat padel hier nog helemaal niet populair was, opende mijn schoonvader in 2012 de deuren van padel 4U2”, zegt Braet. “Hij leerde de sport in Spanje kennen en was van oordeel dat padel ook in ons land mocht geïntroduceerd worden. Ik speelde basketbal, hielp de club mee oprichten en geleidelijk aan was ik steeds meer en meer op een padelveld terug te vinden. Ik had de microbe snel te pakken. Het was meteen duidelijk dat padel een grote groeimarge had, maar dat het op relatief korte termijn zo zou ontploffen was ook voor mij een verrassing. Vanaf 2016 begonnen enkele tennisclubs één of twee padelterreinen aan te leggen, nog wat later werden grotere padelclubs opgericht en nu zijn er al tennisclubs die hun accommodatie in padel omtoveren. Uiteraard is padel ‘dankzij’ corona een enorme trekpleister geworden. Plots waren er veel te veel spelers voor het aantal beschikbare terreinen. Dat gaat zich nu stabiliseren. Er komen nog terreinen bij en het aantal spelers zal min of meer stabiel blijven. Ik verwacht dat padel vanaf nu een gezonde groei zal kennen met zowel voor recreant als toernooispeler meer mogelijkheden.”

Wie Belgische padeltop zegt, denkt meteen aan het duo Nick Braet/Jeremy Gala. Zij werden in 2019 Belgisch kampioen en worden nu nog steeds beschouwd als hét te kloppen duo in ons land. “Jeremy is van het Brusselse en drie jaar geleden begonnen we aan ons project om naar de Belgische top door te stoten”, zegt Braet. “Met die Belgische titel in 2019 slaagden we in dat opzet. Ook vorig jaar wonnen we veel, maar het werd wel steeds lastiger. Het niveau is in België gigantisch gestegen. Heel wat ex-tennissers nemen padel serieus en trainen deftig. Vandaag zijn er veel duo’s aan elkaar gewaagd en wij staan daar tussen.”

Volledig scherm Nick Braet. © Tennis Vlaanderen

Tennissers

Het zijn dus bijna uitsluitend ex-tennissers die aan de Belgische padeltop staan. Braet vormt de uitzondering. “De goede tennissers passen zich inderdaad het beste aan”, aldus Braet. “Eigenlijk moet het mogelijk zijn om vanuit eender welke balsport in padel ver te geraken, maar in een eerste fase zal een tennisser altijd in het voordeel zijn. Een tennisser die met padel begint heeft het aanvankelijk moeilijk met de positie op het veld, de bovenhandse ballen die nog te veel gesmasht worden én met de topspin die in padel helemaal niet aan de orde is. Bij de betere tennissers geraken die euvels echter zeer snel opgelost.”

Braet begon zelf op 21-jarige leeftijd met padel en is verheugd te zien dat enkele Belgische jongeren nu op vroegere leeftijd de knepen van het vak leren. Samen met Gala is Braet coach van de Belgische jeugdteams. “Vooral bij de jongens dienen zich enkele zeer sterke spelers aan”, zegt Braet. “Zij vormen eigenlijk de eerste generatie die zich zuiver op padel richt. In september wordt in Mexico het WK jeugd gespeeld en we werken momenteel aan de selecties. Er is in ons land bij de jeugd in ieder geval potentieel om door te groeien.”

Voor de wereldtoppers is de World Padel Tour het heiligdom. Braet beseft dat het enorm lastig is om zich tussen enorm veel ijzersterke Spaanse en Argentijnse duo’s als Belg te mengen. Begin 2020 speelde hij twee toernooien om de WPT, maar toen kwam corona opzetten. Op dit moment hebben we in ons land alleen Helena Wyckaert die een plaats bij de zestig beste padelspeelsters ter wereld mag ambiëren. “Het is waanzinnig moeilijk om op de World Padel Tour op te klimmen”, zegt Braet. “Om enkele punten te sprokkelen, moet je al heel veel spelen. In een toernooi geraken vormt al het eerste probleem. Ofwel moet je een wildcard krijgen, ofwel een sterke Spaanse partner met voldoende punten vinden. Op ons niveau is het heel waarschijnlijk dat de eerste wedstrijd verloren wordt. Die Spanjaarden trainen dagelijks op dat enorme hoge niveau, wij zijn amateurs. Je moet al bereid zijn om te investeren en weinig terug te krijgen. Op langere termijn – en dan denk ik weer aan onze jeugd – zie ik wel Belgische hoop. Er komen Belgische spelers aan die op de World Padel Tour hun kans kunnen wagen.”

Volledig scherm Nick Braet en Jeremy Gala tijdens de Padel Masters 2020. © Tennis Vlaanderen

Vorige week was Braet één van de acht Belgische mannen die ons land vertegenwoordigden op het EK padel in Marbella. Zowel het Belgische mannen- als vrouwenteam eindigde in Spanje op een mooie vijfde plaats. “In 2018 werden we op het WK in Paraguay achtste, met een vijfde plaats staan we op onze juiste plek in Europa”, zegt Braet. “Naast het onvermijdelijke Spanje eindigden Italië, Frankrijk en Zweden voor ons. Dat zijn uitgerekend de landen met enkele professionele padelspelers in de rangen.”

De Belgische mannen legden in kwartfinale Frankrijk het vuur aan de schenen (1-2). In de eerste wedstrijd lieten Jeremy Gala en Clément Geens een 6-1 voorsprong in de tiebreak van de eerste set schieten. “Op papier winnen we nooit van Frankrijk, maar we kwamen verrassend dicht in de buurt”, aldus Braet. “We wilden hen verrassen met een agressieve opstelling en slaagden bijna in dat opzet. Indien Jeremy en Clément die set winnen, beginnen de Fransen wellicht te beven. Jammer, want net zoals in het voetbal toonden de Fransen zich voor de ontmoeting al zegezeker. Ze zaten toen reeds met de halve finale tegen Spanje in het hoofd. We toonden in Marbella dat ze met ons rekening moeten houden en dat gaf een goed gevoel.”

Belgian Padel Tour

Op Belgisch niveau is het voor Braet nu vooral uitkijken naar het eerste toernooi van het seizoen om de Belgian Padel Tour. Samen met partner Jana Bonnarens verwelkomt hij van 19 tot en met 25 juli de Belgische padeltop in zijn thuishaven Padel 4U2. “De Belgische toppers zullen op de afspraak zijn en elk toernooi duiken er altijd wel nieuwe, goede spelers op”, besluit Braet. “Wij organiseren het eerste toernooi om de Belgian Padel Tour 2021-2022. In augustus wordt er in Genval gespeeld en daarna komen er nog extra toernooien op de kalender. Het is tijdens die toernooien dat een selectie voor het Belgisch kampioenschap 2022 kan afgedwongen worden.”

Volledig scherm Nick Braet. © Tennis Vlaanderen

Lees ook: