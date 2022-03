Belgisch-Oekraïense tennisster Zanevska huwt na emotioneel verlies halsoverkop in Las Vegas: “Niet zeker of morgen wel komt”

TennisWat een week voor Maryna Zanevska. Enkele dagen na haar emotionele exit in Indian Wells is onze 28-jarige landgenote (WTA 68) enkele honderden kilometers verderop in Las Vegas in het huwelijksbootje gestapt met haar Duitse partner Philipp-Andreas Schmid. “Ik realiseerde me de voorbije weken dat het beter is om niets uit te stellen tot morgen, of te wachten op het perfecte moment. Want het is nooit zeker of die dag er wel komt.”

Zanevska is van Oekraïense afkomst en speelde in de Californische woestijn in Indian Wells een emotioneel beladen en fysiek loodzwaar duel tegen de Oekraïense Marta Kostyuk, vanwege het gedeelde verdriet om de oorlog en verwoestingen in Oekraïne. “Dit was duidelijk een van de meest emotionele wedstrijden uit mijn carrière”, reageerde Zanevska toen na de nipte nederlaag (7-6, 6-7, 5-7). Na afloop vielen ze elkaar in de armen en kregen ze een staande ovatie van de toeschouwers.

Volledig scherm © Twitter WTA

Om van de ene emotie over te gaan in de andere. Want kijk, enkele dagen na dat duel is Zanevska plotsklaps in het huwelijksbootje gestapt in Las Vegas. “Aanvankelijk waren we van plan in Oekraïne te trouwen”, vertelt ze op haar Instagram. “Gezien de oorlog in mijn thuisland, is het echter niet het moment om te feesten. De voorbije twee weken zag ik in dat er niets belangrijker is dan vrede, familie en liefde. Ik heb gezien wie mijn echte vrienden zijn, en wie niet. Daarnaast realiseerde ik me dat het beter is om niets uit te stellen tot morgen, of te wachten op het perfecte moment, want het is nooit zeker of die dag er wel komt.”

“Afgelopen zondag zijn we dan ook getrouwd, op de dag af twee jaar nadat we samen in lockdown zijn gegaan. Toen hebben we gezegd: ‘Ofwel vermoorden we elkaar, ofwel trouwen we na de lockdown’. En hier zijn we nu. We gaan ons deze wilde dag zeker nog lang herinneren en hebben iets om aan onze kinderen te vertellen. Ik hoop dat de oorlog in Oekraïne snel over zal zijn, opdat we mijn familie kunnen terugzien en de vrede en dit speciaal moment in ons leven alsnog kunnen vieren.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 🗝Maryna Zanevska (@marinazanevska) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vorige week nog zag Zanevska tegen haar voormalige landgenote Marta Kostyuk (WTA 54) in de tiebreak van de tweede set een 6-4-voorsprong, en dus twee matchpunten, verloren gaan en kon ze ook bij 5-4 in de derde set niet uitserveren. Na afloop was er wel een warme, langdurige en betraande omhelzing tussen beide vriendinnen die momenteel veel aan hun hoofd hebben en allebei aantraden in een geelblauwe outfit. Kostyuk, die meegaf dat geen enkele Russische collega zich was komen verontschuldigen of praten over de oorlog en daardoor gechoqueerd was, verloor een ronde later kansloos van Elise Mertens.

Volledig scherm Maryna Zanevska tijdens de emotioneel beladen partij tegen Marta Kostyuk. © AFP