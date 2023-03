België zonder toppers naar Canada voor Billy Jean King Cup: “Alle vertrouwen in geselecteerde speelsters”

Na de desastreus verlopen Davis Cup-ontmoeting in Korea (2-3) begin februari kreeg skipper Johan Van Herck na jaren van trouwe dienst de rekening gepresenteerd voor de niet-kwalificatie voor de finalefase en mocht hij met onmiddellijke ingang beschikken. De Belgische federatie was bang om na het mislopen van de vette cheque in prijzengeld in de landencompetitie voor mannen ook naast het eindtoernooi in de Billy Jean King Cup – en de gegarandeerde 375.000 euro, enkel voor deelname aan de poules – te grijpen. Met verplaatsingen naar Korea en Canada en het Davis Cup-duel voor het behoud met Oezbekistan in eigen land in september, zou het kostenplaatje voor 2023 er wel eens minder prettig kunnen uitzien. Een deelname aan de Finals van de Billy Jean King Cup – een plek in de halve finale levert daar bijvoorbeeld 750.000 euro op – zou daarom absoluut welkom zijn.

Enter dus Wim Fissette. De Truiense topcoach moest de speelster warm maken voor een verplaatsing naar Vancouver om daar het sterke Canada – het Noord-Amerikaanse land is met Andreescu (WTA 36), Fernandez (WTA 49), Marino (WTA 79) en Dabrowski (WTA 6 in het dubbel) voorlopig wel op volle sterkte – te verslaan. Fissette moet het echter stellen met een flink gehavende ploeg. Geen Elise Mertens (WTA 37), Maryna Zanevska (WTA 78) of Alison Van Uytvanck (WTA 85). Met Ysaline Bonaventure (WTA 84), Greet Minnen (WTA 183), Yanina Wickmayer (WTA 205) en assistent-coach Kirsten Flipkens (WTA 36 in het dubbel) heeft hij een ervaren, maar toch minder angst inboezemend viertal om de Canadese speelsters te bekampen. “Met Ysaline, Greet en Yanina beschik ik over speelsters die het jaar goed gestart zijn en duidelijk met veel vertrouwen staan te spelen”, gaf hij een officiële verklaring. “Kirsten is er als ervaren dubbelspeelster opnieuw bij. Uiteraard is het jammer dat Elise, Alison en Maryna niet van de partij zijn, maar ik heb alle vertrouwen in de geselecteerde speelsters.”

Volledig scherm Yanina Wickmayer. © AFP

Speerpunt Mertens tekent dus voor het eerst sinds 2019 niet present. De 27-jarige Limburgse sukkelt dit seizoen alweer met enkele lichamelijke probleempjes (schouder en dij) en wil zich sparen voor het gravelseizoen. Van Uytvanck trok zich terug uit Indian Wells met een wederom opspelende rugblessure. Een euvel dat ook Zanevska nu al enkele weken last berokkent, niettegenstaande dat ze wel deelnam aan Indian Wells – waar ze dagen voor haar eerste partij wel niet kon trainen – en ook volgende week van de partij zal zijn in Miami.

Fissette kiest dus voor topfitte speelsters. De 28-jarige Bonaventure geraakte recentelijk voor het eerst in haar carrière in de top 100, Minnen werkt naarstig aan haar comeback na een moeilijk 2022 en dat doet ook Wickmayer die als 33-jarige mama op een jaar tijd van nergens richting de top 200 evolueerde. Voor de Antwerpse is het vier jaar geleden dat ze nog eens voor haar land uitkwam. Afwachten of dit drietal het gebrek aan topniveau kan compenseren met teamspirit, goesting en energie. Eén ding is al wel zeker: met de 37-jarige Flipkens in de dubbelrol van coach en speelster bespaart de federatie toch al een beetje op de onkosten.

Volledig scherm Kirsten Flipkens. © BELGA