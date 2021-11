België verliest van Australië in Billie Jean King Cup na inzinking van Mertens

Op papier was het nochtans een haalbare kaart voor de Belgische nummer een. Tegenstandster Storm Sanders is pas nummer 131 van de wereld. Mertens begon feilloos aan het duel en haalde set één nog vlot binnen (3-6), maar in set twee ging de motor steeds meer aan het sputteren. In de tiebreak was er geen houden meer aan: 7-6 (7/5) voor de Australische. Wat volgde was een complete inzinking in de laatste set: 6-0 na 2 uur en 6 minuten.