België uitgeschakeld in Billie Jean King Cup na winst Australië tegen Wit-Rusland

TennisDe Belgische tennisvrouwen moeten hun (sprankeltje) hoop opbergen. Australië is na de twee enkelspelen in de laatste confrontatie in groep B van de Billie Jean King Cup tegen Wit-Rusland al zeker van de zege en groepswinst. De Aussies verzekeren zich zo van een plaats in de halve finales.

De Belgische vrouwen versloegen maandag in hun eerste wedstrijd in groep B in Praag Wit-Rusland met 2-1, na zeges in het enkelspel van Greet Minnen (WTA 70) en Elise Mertens (WTA 18). Maar daags nadien liep het veel minder vlot voor onze landgenotes. Minnen en Mertens verloren tegen Australië hun enkelspel, maar redden voor België de eer in het dubbelspel. Hierdoor hing de kwalificatie aan een zijden draadje.

Er werden in de groepsfase van de Billie Jean King Cup telkens drie duels gespeeld: twee enkelspelen en een dubbelspel. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales. Omdat Australië na de twee enkelspelen al zeker is van de zege tegen Wit-Rusland, bereikt het de halve finales. Storm Sanders (WTA 131) versloeg eerst Yuliya Hatouka (WTA 192) in tweemaal 6-3, waarna Ajla Tomljanovic (WTA 43) de klus in drie sets (4-6, 6-2 en 6-3) klaarde tegen Aliaksandra Sasnovich (WTA 88). Het afsluitende dubbelspel is voor de statistieken. Australië treft in de halve finales de winnaar van groep D. In die poule bikkelen Zwitserland en thuisland Tsjechië later vandaag om de zege.

Na de afzegging van Alison Van Uytvanck, Belgiës nummer twee, was kapitein Johan Van Herck met Elise Mertens, Greet Minnen, Ysaline Bonaventure (WTA 146) en Kirsten Flipkens (WTA 160) naar Tsjechië afgezakt. Er lagen voor de Belgen in de groepsfase zeker kansen. Want Australië, dat het zonder nummer een van de wereld Ashleigh Barty moest zien te stellen, en Wit-Rusland, zonder Aryna Sabalenka (WTA 2) en Victoria Azarenka (WTA 27), waren niet op volle sterkte in Praag.

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: Gevaccineerde Thiem keert midden december terug op tennisveld