België strijdend ten onder in Davis Cup Finals: “Dit doet erg pijn”

TennisSetpunten werden gemist, matchballen werden gered, sfeer werd gecreëerd maar uiteindelijk ging de Belgische ploeg in de Davis Cup strijdend ten onder in Hamburg. Gevolg: Duitsland en Australië mogen naar de knock-outfase in Malaga, België en Frankrijk spelen morgen voor de lol tegen elkaar.

Terwijl buiten de herfst zijn intrede deed – regen, wind, ijskoud – stookten Zizou Bergs en Jan-Lennard Struff middels een heerlijk potje tennis de temperatuur flink op onder het zeil van de arena ‘Am Rothenbaum’. Een zweem van de oude Davis Cupsfeer ontstond zelfs door de entertainende, superspannende en bij momenten hoogstaande wedstrijd. Na een moeilijke eerste deel geraakte de 23-jarige Peltenaar helemaal onder stoom in set twee. Grandioze passingshots, atletische balrecuperaties en hier en daar een (overbodige) duikelpartij leverde hem niet alleen applaus van heel het stadion – zo’n 3000 toeschouwers – op maar ook zeven setpunten.

Eén probleempje, Struff, voormalig nummer 29 van de wereld, wilde van geen wijken weten. Hij redde één voor één de kansen – Bergs creëerde bij drie van de zeven setpunten een opening – en kon uiteindelijk met 11-9 en bij zijn derde matchpunt de tiebreak en de match naar zich toetrekken. “En dat doet altijd pijn”, zuchtte Bergs. “Het was een mooi gevecht waarin we allebei goed speelden. Ik heb een beetje spijt dat ik op geen enkele van die setpunten alles of niets gespeeld heb, daar ben ik normaal sterk in, maar dat is een bewuste keuze die we op voorhand gemaakt hadden. Dit was een nieuwe stap in mijn proces, het was alweer beter dan twee dagen geleden (tegen Kubler). Dit was top 100-niveau.” Dat ondanks de ondankbare omstandigheden. “Het was echt koud”, glimlachte Bergs. “Soms kwam er ook nog wind in de zaal. Vandaar ook de vreemde start van de match (vijf servicebreaks op rij, red). Het was aanpassen. Daarna heb ik wel goed gezweet, dus ik was wel warm.”

© BELGA

Ander verhaal in de tweede wedstrijd. Tegen de onorthodox tennissende Oscar Otte toonde David Goffin dat zijn remonte nog wat tijd nodig heeft. Lang was het een schimmig optreden van de 31-jarige Waal – hij probeerde zelfs zijn racket stuk te gooien en ook dat lukte niet – maar voor het vaderland ging hij wel tot aan het gaatje. Twee matchpunten kreeg de opgeschoten Duitser in de tiebreak, Goffin overleefde en haalde uiteindelijk zijn 27ste Davis Cupzege op 31 matchen binnen. Opluchting in het Luikse kamp en op de Belgische bank. “Het was niet mooi, maar ik heb geknokt tot het einde”, zuchtte Goffin. “Soms win je zo’n matchen en dat is goed voor het team en goed voor mijn hoofd. De derde set was alleszins zeer oké. Het betekent toch dat mijn tennis er is, ik moet gewoon geloven in mijn spel.” Een derde zege in zijn laatste negen matchen, dat doet sowieso deugd. “Zelfs in een moeilijke periode en als je heel slecht tennist, kan je jezelf erdoor sleuren”, analyseerde hij.

© BELGA

De beslissing viel dus in het dubbelspel waarbij Sander Gillé en Joran Vliegen het moesten opnemen tegen een tweevoudig Roland Garros-winnaar, Kevin Krawietz, en de nummer negen van de wereld, Tim Puetz. Geen lachertje. Toch raakten ze na een geweldige wedstrijd aan een 5-2-voorsprong in de tiebreak van de derde set. Het bleek, typisch voor deze rollercoaster van een ontmoeting, net niet voldoende. “Als je ziet vanwaar wij komen en welk seizoen we gehad hebben, dan past deze er mooi tussen”, zuchtte Gillé. “Maar tegelijkertijd zie ik het positieve, want we hebben echt wel de beste versie van onszelf laten zien

Deze 2-1 voor Duitsland maakt dat het thuisland samen met Australië eind november naar de finalefase in Malaga mag. België moet zich volgend jaar weer kwalificeren voor de poules. “Ik ben erg blij met en trots op onze reactie na de mindere match dinsdag”, zei een aangeslagen kapitein Johan Van Herck. “Vandaag waren we weer op niveau, misschien niet altijd met ons beste tennis, maar wel qua attitude. De manier waarop we verliezen is hard en dit doet dan ook erg pijn.” Het betekent ook dat er weer vraagtekens worden geplaatst bij het Belgische mannentennis. “Vandaag hebben we getoond dat we nog altijd goede spelers en kwaliteiten hebben”, aldus Van Herck. “Als je ziet hoe Zizou heeft gespeeld, David heeft geknokt en Sander en Joran hun niveau opgekrikt hebben, dan mag je vertrouwen hebben in de toekomst.” Die toekomst begint morgen met een oefenmatch tegen het eveneens uitgeschakelde Frankrijk.

© BELGA