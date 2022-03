België in Davis Cup nog niet klaar met Finland: Goffin wint moeizaam, Bergs onderuit

Zeker nadat in de laatste testronde voor de start van dit kwalificatieduel in Espoo dubbelspecialist Joran Vliegen coronapositief bleek – hij mag tot woensdag in quarantaine en dus moet Sander Gillé morgen met iemand anders het dubbelteam vormen – en op de baan David Goffin (ATP 68) heel veel moeite had (7-5, 3-6, 6-3) om zich voorbij de 20-jarige Otto Virtanen (ATP 406) te worstelen en Zizou Bergs (ATP 168) ondanks goed verweer vrij kansloos (3-6, 5-7) was tegen zijn leeftijdsgenoot Emil Ruusuvuori (ATP 71).

Vraagtekens dus voor kapitein Johan Van Herck die waarschijnlijk wel blij was met het punt aangereikt door Goffin maar mogelijk minder happy met diens vorm. “Het was geen grote match”, gaf ook de 31-jarige Waal toe. “Het belangrijkste was van te winnen. Ik kende mijn tegenstander niet en wist dus niet aan wat me te verwachten. Ik wist wel dat hij groot (1m91) was en goed serveerde. In de tweede set heb ik hem een beetje te veel tijd gegeven en daar kon hij van profiteren. Het was een wedstrijd waarin ik mezelf het leven moeilijk heb gemaakt maar in het slot eindig ik gelukkig met twee goede games. Deze zege kan me zeker goed doen voor morgen.”

De kans bestaat dat Goffin eerst in het dubbel tegen Ruusuvuori (en Heliovaara) speelt om daarna in het enkelspel opnieuw tegenover de Finse nummer een te staan. Een beslissende match tussen Bergs en Virtanen zou wel heel spannend en onvoorspelbaar zijn. Eén ding is zeker: België is nog niet gewonnen en zit dus nog bijlange niet in de eindronde van de Davis Cup. (FDW)