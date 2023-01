België gaat in openingswedstrijd United Cup na thriller onderuit tegen Bulgarije

Tennis Onze tenniswat­cher zag nog hardhandi­ge vaders op de courts: “Lelijke uitspattin­gen van mensen die verblind worden door het vele geld aan de top”

De beelden zijn weerzinwekkend, de ontzetting van heel wat toppers (Azarenka, Wawrinka, Djokovic, Navratilova) navenant. De Chinese vader die zijn dochter afranselde omdat ze te weinig intensiteit in haar training had gelegd is jammer genoeg geen alleenstaand geval. Vandaar ook de reacties uit de tenniswereld, iedereen kent wel een voorbeeld waar een scheefgegroeide relatie resulteerde in fysieke of mentale mishandeling. Bij Jelena Dokic en Jennifer Capriati om er twee te noemen. “De papa van een recente grandslamwinnares ging niet akkoord met de prille liefdesrelatie van de speelster.”

3 november