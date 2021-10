België begint met ambitie aan de Fed Cup: “We kunnen hier echt wel iets komen doen”

Tennis“We zijn niet de favoriet voor de titel maar dromen allemaal wel van 20 jaar geleden”, zei kapitein Johan Van Herck in Praag waar ons land de ambitie heeft om vanaf maandag ver door te dringen in de Billy Jean King Cup. Oh ja, 20 jaar geleden won België in Madrid de Fed Cup.

Amper vier speelsters uit de top 20 aanwezig. Om maar te zeggen dat deze opvolger van de Fed Cup moeite heeft om een status van topcompetitie te vrijwaren. Te laat op het seizoen, de WTA Finals die vlak daarna in Guadalajara (Mexico) op hoogte gespeeld worden en – zie ook de Davis Cup – de finalefase in één land waardoor het echte thuisgevoel ontbreekt, zijn de voornaamste oorzaken voor deze devaluatie. Dat betekent natuurlijk wel dat er opportuniteiten zijn voor ‘kleinere landen’ om succes te kennen in de O2 Arena van de Tsjechische hoofdstad. België neemt het bijvoorbeeld op tegen Wit-Rusland (maandag om 10u30) zonder Aryna Sabalenka (WTA 2) en Victoria Azarenka (WTA 27), terwijl een dag later bij Australië Ash Barty (WTA 1) er niet bij is.

Quote Het zit wel in ons achter­hoofd dat we hier echt iets kunnen komen doen! kapitein Johan Van Herck

“We zijn ambitieus”, stak kapitein Johan Van Herck dan ook van wal. “Als die twee ploegen in onze poule compleet waren geweest, dan zou het wel wat anders zijn natuurlijk. Wij willen naar de halve finale, en gaan daar alles voor doen.” Bij die laatste vier zou een duel met thuisland Tsjechië op het menu kunnen komen te staan. In de laatste tien jaar wonnen de Tsjechische dames zes keer de titel en bovendien hebben ze met Barbora Krejcikova (WTA 4), Marketa Vondrousova (WTA 35) en dubbelspecialiste Katerina Siniakova (WTA 52) een homogeen geheel. Iets dat trouwens ook van België kan gezegd worden. Elise Mertens (WTA 20) kan enkel- en dubbelspel aan – “Ik heb speciaal tien dagen rust genomen na Indian Wells om hier fit aan de start te komen” – terwijl Greet Minnen (WTA 69), die nog geen enkele teamwedstrijd op haar conto heeft staan, altijd goed is op een indoorbaan. Kirsten Flipkens (WTA 154) kan haar ervaring in de weegschaal leggen en heeft de skills om te excelleren in het dubbelspel. Ysaline Bonaventure (WTA 143) ten slotte, die dit jaar 17 van haar 25 matchen verloor, kan in haar rol als reserve zonder druk spelen en verrassen.

Rusland, Tsjechië, Zwitserland, Duitsland en België lijken allemaal een kans op de titel te hebben. “Ik denk niet dat wij de favoriet zijn”, stelde Van Herck. “Maar we dromen wel allemaal van wat er 20 jaar geleden gebeurd is (België won toen in Madrid met Kim Clijsters en Justine Henin de eerste en enige titel in de geschiedenis, red.). We mogen wel niet te ver vooruitkijken. Ik wil eerst de groep winnen en dan zullen we zien tegen wie we uitkomen. Maar het zit wel in ons achterhoofd dat we hier echt iets kunnen komen doen.” Afspraak volgende zaterdag in de finale dan maar?

Volledig scherm Elise Mertens. © EPA