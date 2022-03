Azarenka verwijdert na tranendal haar sociale media: “Ik mis medeleven en empathie in deze wereld”

TennisEmoties op de court laaiden zelden zo hoog op als in Indian Wells 2022. Na vorige week Osaka gisteren ook Azarenka. Het voormalige nummer een van de wereld barstte in de tweede set plots in tranen uit in de Californische woestijn. “Sorry”, stamelde de 32-jarige Wit-Russische tot twee keer toe. Op de persconferentie achteraf gaf ze wat meer uitleg, om erna al haar sociale media af te sluiten. De WTA laat inmiddels weten dat (Wit-)Russische speelsters niet hoeven te vrezen voor een schorsing.

Azarenka wilde opnieuw serveren, maar dat lukte simpelweg niet. De hand vervolgens op het gezicht, ze liet de tranen de vrije loop. Het verontrustte de fans en de umpire, die poolshoogte kwam nemen. “Het spijt me", stamelde Azarenka enkele keren. Bij een 2-2-stand in de tweede set kon de tweevoudige winnares van Indian Wells vervolgens nog wel verder spelen, maar een vuist maken zat er niet meer in. Exit Azarenka, die op het hardcourt speelde onder neutrale vlag en voor het toernooi al aangaf zwaar aangedaan te zijn door de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Hoewel ze wat last heeft van een fysiek ongemak (zie de tape op de rechterschouder), lijkt het dus toch vooral een mentale kwestie te zijn bij de speelster, na de Russische inval in buurland Oekraïne. Conflict waarin Wit-Rusland als bondgenoot van Poetin een dubieuze rol speelt.

Dat blijkt alvast uit de persconferentie na de wedstrijd. “Als ik iets mis in deze wereld, is het wel wederzijds medeleven en empathie. Dat is iets waarvan ik vind dat ik dat wel bied. Ik hoop dat anderen dit ook steeds meer kunnen - tenslotte zijn we allemaal mensen. Het belangrijkste is vooral dat we zorg dragen voor elkaar. Daar draait het leven om. Ik weet dat het geregeld ‘wishful thinking’ is, maar in elk conflict mogen we de menselijkheid niet verwaarlozen. Geweld mag nooit verantwoord zijn, dat zal het in mijn ogen nooit zijn. Hopelijk kunnen we daarin groeien, opdat we conflicten over de hele wereld kunnen vermijden.”

Even later verwijderde ze haar profielen op Instagram en Twitter.

Steve Simon, de grote baas van de Women’s Tennis Association (WTA), heeft inmiddels laten weten dat hij niet van plan is Russische en Wit-Russische tennissters te bannen uit toptoernooien na de Russische invasie in Oekraïne. “Speelsters mogen niet gestraft worden voor het autoritaire leiderschap in hun land”, liet hij optekenen tegenover de BBC.

Tennissers uit Rusland en Wit-Rusland spelen toernooien op de ATP en WTA Tour momenteel onder neutrale vlag. Dat geldt onder meer voor Daniil Medvedev, tot maandag de nummer één van de wereld bij de mannen.

De Britse minister van Sport, Nigel Huddleston, liet gisteren nog weten dat hij er voorstander van is dat alle Russische en Wit-Russische tennissers momenteel gebannen worden van de verschillende toptoernooien. Simon ging hier niet in mee. “We hebben nog nooit atleten verboden deel te nemen vanwege de politieke positie die hun land inneemt”, aldus Simon. “Er zou dus iets heel belangrijks moeten gebeuren om dit te doen veranderen. We weten niet waar de situatie in Oekraïne naartoe gaat, maar ik vind dat individuele atleten niet zouden mogen gestraft worden door beslissingen van een autoritaire leider.” Simon erkende echter dat hij weinig kan doen als nationale regeringen preventieve maatregelen zouden opleggen aan Russische en Wit-Russische tennissers.

“Ik hoop dat overheden zich daar niet mee gaan bezighouden”, aldus de Amerikaan. “Er zijn zoveel andere problemen om mee om te gaan. Ik hoop dat we de huidige sancties verderzetten en er alles aan blijven doen om vrede te krijgen. Maar nog eens: de tennissers zijn onschuldige slachtoffers. Hen uitsluiten vind ik oneerlijk.”

Osaka ging Azarenka voor

Twee dagen geleden barstte Naomi Osaka op Indian Wells al in tranen uit, na een belediging van een toeschouwer vanuit de tribune. Een vrouw riep naar verluidt “Naomi, you suck!” naar de Japanse, waarop de tennisster begon te huilen. Het incident gebeurde tijdens het derde game van de eerste set. Osaka, die al eerder mentale problemen kende, was er duidelijk door geraakt en wendde zich bij de kantwissel even tot de umpire, die evenwel geen actie ondernam. Ook na haar match, die ze met 6-0 en 6-4 verloor van de Russin Veronika Kudermetova, kon de voormalige nummer een van de wereld haar tranen niet bedwingen.

Mertens uitgeschakeld

Elise Mertens (26) kon zich niet voor de eerste keer in haar carrière kwalificeren voor de 1/8ste finales op het WTA-toernooi in het Californische Indian Wells. De Limburgse, het twintigste reekshoofd, verloor in de derde ronde in drie sets van de Australische qualifier Daria Saville (WTA 409).

Na een gevecht van bijna drie uur stond de 6-3, 4-6 en 6-3-eindstand op het bord. “Het is spijtig om hier te verliezen na een driesetter, maar ik heb tot het einde gevochten en alles gegeven”, vertelde Mertens na afloop. “Zoals ik voor de wedstrijd al had gezegd, is zij een speelster die veel ballen terughaalt, om vervolgens zelf te proberen uit te halen. Kortweg was mijn service vandaag niet goed genoeg (Mertens kwam uit op amper 47 procent van haar eerste opslag en sloeg 13 dubbele fouten, red). Ik probeerde wel agressief te zijn, maar vanwege die trage courts hier en mijn hoge foutenlast haalde dat niet veel uit. Saville laat ook weinig liggen en dan probeer je risico’s te nemen. Het is nu zo en ik neem dit mee naar de toekomst.”

