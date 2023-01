AUSTRALIAN OPEN. Ysaline Bonaventure meteen uitgeschakeld in eerste ronde

Australian OpenYsaline Bonaventure (WTA-90) is dinsdag meteen uitgeschakeld op het Australian Open. Na 52 minuten moest de 28-jarige Luikse met 6-2 en 6-1 haar meerdere erkennen in de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-18), negentiende reekshoofd op het hardcourt in Melbourne.

Om een plaats in de zestiende finales neemt Alexandrova het op tegen de 26-jarige Amerikaanse wildcardspeelster Taylor Townsend (WTA-135), die de Française Diana Parry (WTA-107) met 6-1 en 6-1 versloeg.

Bonaventure slaagde er nog maar één keer in de tweede ronde van een Grand Slam te bereiken. In 2020 deed ze dat op het US Open. In Melbourne eindigde het bij twee vorige deelnames (2019, 2021) ook in de eerste ronde, net als op Wimbledon 2019 en Roland-Garros 2022.

Volledig scherm Ysaline Bonaventure tijdens een trainingssessie in Melbourne. © BELGA

Ook Alison Van Uytvanck meteen uitgeschakeld

Ook Alison Van Uytvanck (WTA-68) heeft gisteren zich niet voor de tweede ronde kunnen plaatsen. De 28-jarige Vlaams-Brabantse moest in één uur en 32 minuten met 7-6 (7/3) en 6-2 de duimen leggen voor de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-15), vijftiende reekshoofd in Melbourne.

Kvitova, twee keer winnares op Wimbledon (2011, 2014) en in 2019 runner-up op de Australian Open, neemt het in haar volgende wedstrijd op tegen de winnares van een duel tussen de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA-39) en de Amerikaanse CoCo Vandeweghe (WTA-139). Die strijd wordt straks nog beslecht.

Volledig scherm Van Uytvanck moest haar meerdere erkennen in Kvitova. © AFP

Het is de achtste keer op tien deelnames dat Van Uytvanck er al in de eerste ronde uitgaat. De voorbije twee jaar eindigde het in de tweede ronde. Ook op de US Open schopte ze het nooit verder dan de tweede ronde. Voor de andere twee Grand Slams kan ze mooiere resultaten voorleggen, met een kwartfinale op Roland Garros (2015) en een achtste finale op Wimbledon (2018).

Volledig scherm © BELGA

Nadal, Tsitsipas en Medvedev laten zich niet verrassen

Titelverdediger Rafael Nadal (ATP 2) had vier sets nodig om de tweede ronde te bereiken. De 36-jarige Spanjaard haalde het na drie uur en 41 minuten tennis met 7-5, 2-6, 6-4 en 6-1 van de Brit Jack Draper (ATP 38). Nadal is bij afwezigheid van zijn landgenoot Carlos Alcaraz (ATP 1) het topreekshoofd in Melbourne. De 22-voudige grandslamwinnaar treft in de tweede ronde de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 65). Die won na een partij van meer dan vier uur in vijf sets (7-6 (7/5), 7-6 (7/1), 1-6, 6-7 (10/12) en 6-4) van zijn landgenoot Brandon Nakashima (ATP 49).

Nadal was het nieuwe seizoen erg moeizaam begonnen. Op de United Cup begin januari verloor hij van de Brit Cameron Norrie (ATP 12) en de Australiër Alex De Minaur (ATP 24). De Spanjaard won de Australian Open twee maal eerder, in 2009 en 2022.

Volledig scherm © BELGA

Stefanos Tsitsipas (ATP 4) heeft geen fout gemaakt in zijn openingswedstrijd. De 24-jarige Griek nam in drie sets (6-3, 6-4 en 7-6 (8/6)) de maat van de Fransman Quentin Halys (ATP 61). De partij duurde twee uur en twee minuten. In de tweede ronde treft Tsitsipas de winnaar van het duel tussen de Duitser Yannick Hanfmann (ATP 128) en de Australiër Rinky Hijikata (ATP 169). Hanfmann werkte zich via de kwalificaties op de hoofdtabel, Hijikata kreeg een uitnodiging van de organisatie. Tsitsipas haalde de voorbije jaren drie keer de halve finales in Melbourne (2019, 2021 en 2022). Hij wacht nog op zijn eerste grandslamzege.

Volledig scherm © Photo News

Ook Daniil Medvedev (ATP 8) heeft zich makkelijk geplaatst voor de tweede ronde. De 26-jarige Rus versloeg in zijn eerste duel de Amerikaan Marcos Giron (ATP 56) na een uur en 37 minuten tennis in drie korte sets (6-0, 6-1 en 6-2). Medvedev, de voorbije twee jaar verliezend finalist in Melbourne, neemt het in de tweede ronde op tegen de Australiër John Millman (ATP 140). Die nam in zijn eerste ronde in vijf sets (6-7 (8/10), 7-5, 6-7 (2/7), 6-2 en 6-3) de maat van de Zwitser Marc-Andrea Huesler (ATP 51). Millman staat dankzij een wildcard op de hoofdtabel.

Volledig scherm © Photo News

Juncheng met Chinese primeur

Shang Juncheng (ATP 194) is dankzij zijn zege de eerste mannelijke Chinees ooit in de tweede ronde van de Australian Open. De zeventienjarige kwalificatiespeler rekende in zijn eerste ronde in vier sets (6-2, 6-4, 6-7 (2/7) en 7-5) af met de Duitser Oscar Otte (ATP 74). Juncheng is de jongste speler op de hoofdtabel in Melbourne. Met zijn overwinning treedt hij in de voetsporen van huidig nummer één van de wereld Carlos Alcaraz. De Spanjaard was in 2021 ook zeventien toen hij zich via de kwalificaties een weg naar de tweede ronde baande op de Australian Open. In de tweede ronde treft Juncheng de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 17). Hij versloeg in zijn eerste duel de Duitser Daniel Altmaier (ATP 92) in vier sets.

Volledig scherm © ANP / EPA

Wawrinka meteen out

Stan Wawrinka (ATP 139) is er niet in geslaagd de eerste ronde te overleven. De 37-jarige Zwitser, eindwinnaar in Melbourne in 2014, moest na een marathonpartij van vier uur en 24 minuten tennis in vijf sets (6-7 (3/7), 6-3, 1-6, 7-6 (7/2) en 6-4) zijn meerdere erkennen in de Slovaak Alex Molcan (ATP 53). Molcan ontmoet in de tweede ronde de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 7), het zesde reekshoofd. Die nam in zijn eerste duel zijn landgenoot Vasek Pospisil (ATP 99) in vier sets (1-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) en 6-3) te grazen.

Het gaat al enkele jaren - mede door blessureleed - een pak minder met de sportieve carrière van Wawrinka. Vorig jaar werd hij op Roland Garros, Wimbledon en de US Open telkens in de eerste ronde uitgeschakeld. Op de Australian Open ontbrak hij. Wawrinka won in zijn carrière zestien ATP-titels, waaronder de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016).

Volledig scherm © AFP

Pegula, Gauff, Raducanu en Sinner nemen probleemloos eerste horde

De eerste wedstrijden maandag op de Australian Open hebben geen verrassingen opgeleverd. De Amerikaanse vrouwen Jessica Pegula (WTA 3) en Coco Gauff (WTA 7) pakten makkelijke overwinningen. Ook de Britse Emma Raducanu (WTA 77) stootte door. Bij de mannen was de Italiaan Jannik Sinner (ATP 16) meteen op de afspraak.

Pegula had geen kind aan de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 161). De Amerikaanse haalde het na net geen uur tennis met 6-0 en 6-1 en was als eerste zeker van haar stek in de tweede ronde. Ook Gauff kende weinig problemen met de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 46). Ze haalde het met 6-1 en 6-4.

Raducanu moest op 5 januari nog in tranen het toernooi van Auckland verlaten met een enkelblessure, maar stond er maandag in de eerste ronde van de Australian Open. De US Open-winnares van 2021 klopte de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 76) met 6-3 en 6-2. In de tweede ronde treft Raducanu Gauff.

Danielle Collins (WTA 11), de verliezend finaliste van vorig jaar, moest zwoegen tegen de Russische Anna Kalinskaya (WTA 59). Ze haalde het uiteindelijk na drie uur en drie minuten tennis in drie sets (7-5, 5-7 en 6-4). De Amerikaanse treft in de tweede ronde de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 133), die in haar eerste ronde makkelijk in twee sets (6-2 en 6-1) de maat nam van de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 134).

Bij de mannen was Jannik Sinner meteen op dreef. De 21-jarige Italiaan veegde de vloer aan met de Brit Kyle Edmund (ATP 580), ooit nummer 14 van de wereld. Hij haalde het in drie korte sets (6-4, 6-0 en 6-2). Ook Rafael Nadal zit in de tweede ronde.

Volledig scherm Coco Gauff juicht. © AFP